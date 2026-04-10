我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國走向「蘇伊士時刻」？紐時：對伊朗開戰重創信譽 中國成最大贏家

窩裡反 出兵伊朗遭MAGA眾名嘴圍剿 川普重砲回批魯蛇、怪胎

迄今未國葬 數千伊朗人聚集悼念已故最高領袖哈米尼

編譯中心／綜合9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗原子能組織主席艾斯拉米。（路透）
伊朗原子能組織主席艾斯拉米。（路透）

數以千計伊朗民眾9日在多地聚集，向已故最高領袖哈米尼致敬。86歲的哈米尼命喪2月28日美國和以色列空襲，距今已40天。他在擔任最高領袖30多年間鎮壓異議人士、堅守對美以兩國的敵意。由於戰爭未歇，德黑蘭迄未舉行哈米尼的國葬。

中央社引述法新社報導，哈米尼之子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）已繼任最高領袖，但自戰爭爆發前便未公開露面。外界大致認為，他不太可能在追悼活動中現身。

伊朗國營電視台播出的畫面顯示，數以千計民眾參與悼念集會，許多人手持哈米尼肖像，地點包含首都德黑蘭、西北部的烏爾米邦及東北部的戈根邦。

這場全國悼念活動於當地時間上午9時40分開始，據說當時哈米尼和多名伊朗高官在這個時段遇襲身亡。

以色列總理內唐亞胡同日表示，會以「武力、精準度和決心」繼續打擊真主黨。英國BBC報導，伊朗總統裴澤斯基安稱以色列攻擊黎巴嫩「公然違反」停火協議，持續空襲將使談判「毫無意義」，並警告伊朗的手將「始終在扳機上」。

同時，伊朗國會議長卡利巴夫警告，「違反停火協議帶有沉重代價」，更指黎巴嫩是「停火協議不可分割的一部分」。

伊朗原子能組織主席艾斯拉米則表示，不會對伊朗鈾濃縮計畫設下任何限制，還說美國和以色列提出的相關要求「不會實現」。

伊朗學生通訊社（ISNA）引述艾斯拉米的話指出：「關於敵方限制伊朗鈾濃縮計畫的說法和要求，只是他們的妄想，最終將被埋葬。」

美伊雙方正在實施為期兩周暫時停火，美國總統川普8日於自家社群平台「真實社群」發文說，美軍船艦和飛機會繼續部署在伊朗及其周邊地區。

伊朗民眾9日聚集在德黑蘭，參加已故最高領袖哈米尼逝世40天的集會。（歐新社）
伊朗民眾9日聚集在德黑蘭，參加已故最高領袖哈米尼逝世40天的集會。（歐新社）

伊朗總統​裴澤斯基安2月11日在德黑蘭的1979伊斯蘭革命47周年慶祝活動發表演...
伊朗總統​裴澤斯基安2月11日在德黑蘭的1979伊斯蘭革命47周年慶祝活動發表演說。（新華社）

真主黨 黎巴嫩 以色列

上一則

5年分6期付82億 三星家族賣股繳清全球最高遺產稅

下一則

俄1原因宣布與烏克蘭暫停火32小時 傳特使赴美會談

延伸閱讀

堅決索賠、升級荷莫茲管控 穆吉塔巴最新聲明仍為代讀

堅決索賠、升級荷莫茲管控 穆吉塔巴最新聲明仍為代讀
伊朗總統批以襲黎巴嫩違反停火協議：手始終在板機上

伊朗總統批以襲黎巴嫩違反停火協議：手始終在板機上
以軍轟炸黎巴嫩 伊朗再關荷莫茲 停火協議恐破局

以軍轟炸黎巴嫩 伊朗再關荷莫茲 停火協議恐破局
美伊談判生變？伊朗大使刪除伊朗代表團將抵達巴基斯坦貼文

美伊談判生變？伊朗大使刪除伊朗代表團將抵達巴基斯坦貼文

熱門新聞

陽光充足的葡萄牙是富豪熱門移民國家。(路透)

史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞

2026-04-06 09:56
中國社媒帳號分享如何擊落F-35的教學爆紅。美聯社

伊朗宣稱二度獵殺美軍F-35背後功臣？中工程師影片爆紅

2026-04-03 12:03
日本溫泉因買不到重油被迫停業；示意圖。（新華社資料照片）

燃料短缺…「加價也買不到」 日本多地溫泉被迫停業

2026-04-06 02:30
伊朗德黑蘭3月13日舉行國際聖城日集會，民眾踩踏以色列總理內唐亞胡的海報。(歐新社)

美伊戰爭停火 內唐亞胡賭上一切卻內外受挫恐成「最大輸家」

2026-04-08 23:11
伊朗首都德黑蘭街頭，22日有一名婦女揮舞伊朗國旗，參加支持政府活動。(美聯社)

為何伊朗損失慘重仍堅決不退？華郵揭關鍵底氣：真正難關在戰後

2026-03-22 22:50
一艘懸掛印度國旗的船舶4月1日經荷莫茲海峽抵達孟買港口。(歐新社)

伊朗對亞洲4國開綠燈 可安全通過荷莫茲

2026-04-06 21:00

超人氣

更多 >
好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾

好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾
伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」
全球10大隱藏版旅遊城市 越南這古城居榜首

全球10大隱藏版旅遊城市 越南這古城居榜首
現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金

現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金
華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...

華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...