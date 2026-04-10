迄今未國葬 數千伊朗人聚集悼念已故最高領袖哈米尼

伊朗原子能組織主席艾斯拉米。（路透）

數以千計伊朗民眾9日在多地聚集，向已故最高領袖哈米尼致敬。86歲的哈米尼命喪2月28日美國和以色列 空襲，距今已40天。他在擔任最高領袖30多年間鎮壓異議人士、堅守對美以兩國的敵意。由於戰爭未歇，德黑蘭迄未舉行哈米尼的國葬。

中央社引述法新社報導，哈米尼之子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）已繼任最高領袖，但自戰爭爆發前便未公開露面。外界大致認為，他不太可能在追悼活動中現身。

伊朗國營電視台播出的畫面顯示，數以千計民眾參與悼念集會，許多人手持哈米尼肖像，地點包含首都德黑蘭、西北部的烏爾米邦及東北部的戈根邦。

這場全國悼念活動於當地時間上午9時40分開始，據說當時哈米尼和多名伊朗高官在這個時段遇襲身亡。

以色列總理內唐亞胡同日表示，會以「武力、精準度和決心」繼續打擊真主黨 。英國BBC報導，伊朗總統裴澤斯基安稱以色列攻擊黎巴嫩 「公然違反」停火協議，持續空襲將使談判「毫無意義」，並警告伊朗的手將「始終在扳機上」。

同時，伊朗國會議長卡利巴夫警告，「違反停火協議帶有沉重代價」，更指黎巴嫩是「停火協議不可分割的一部分」。

伊朗原子能組織主席艾斯拉米則表示，不會對伊朗鈾濃縮計畫設下任何限制，還說美國和以色列提出的相關要求「不會實現」。

伊朗學生通訊社（ISNA）引述艾斯拉米的話指出：「關於敵方限制伊朗鈾濃縮計畫的說法和要求，只是他們的妄想，最終將被埋葬。」

美伊雙方正在實施為期兩周暫時停火，美國總統川普8日於自家社群平台「真實社群」發文說，美軍船艦和飛機會繼續部署在伊朗及其周邊地區。

伊朗民眾9日聚集在德黑蘭，參加已故最高領袖哈米尼逝世40天的集會。（歐新社）