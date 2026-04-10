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南極海冰加速消融 皇帝企鵝改列瀕危 料2080年代數量減半

編譯中心／綜合9日電
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氣候變遷導致南極象徵物種皇帝企鵝更接近滅絕。全球瀕危野生動物權威機構國際自然保育...
氣候變遷導致南極象徵物種皇帝企鵝更接近滅絕。全球瀕危野生動物權威機構國際自然保育聯盟9日宣布將皇帝企鵝列為瀕危物種。(路透)

氣候變遷導致南極象徵物種皇帝企鵝更接近滅絕。全球瀕危野生動物權威機構國際自然保育聯盟9日宣布將皇帝企鵝列為瀕危物種。

中央社引述法新社報導，全球暖化對南極洲帶來深遠影響。國際自然保育聯盟（International Union for Conservation of Nature, IUCN）將皇帝企鵝（emperor penguin）受威脅程度從「近危」（near threatened）改列「瀕危」（Endangered），凸顯依賴冰層生存物種正面臨的生存威脅。

皇帝企鵝仰賴海冰棲息、覓食和繁殖。這些海洋冰層過早破裂和消失已經導致皇帝企鵝族群數量暴跌。

由科學家、政府和保育組織組成的全球網絡IUCN表示，氣候變遷導致海冰變化，預料到2080年代，皇帝企鵝族群數量將會減半。

參與「國際自然保育聯盟瀕危物種紅色名錄」（IUCN Red List of Threatened Species，簡稱紅皮書）評估的IUCN專家小組成員崔坦（Philip Trathan）在聲明中指出，他們「作成結論，認為人為造成的氣候變遷對皇帝企鵝構成最嚴重威脅」。

「紅皮書」由IUCN負責維護，是全球最全面性動植物和真菌瀕絕狀態資訊來源。

皇帝企鵝是所有企鵝中體型最大、最重的物種，頸部和胸前鮮明的金橙色絨毛成為在南極極端環境下生存和繁衍生息的象徵。

氣候變遷

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