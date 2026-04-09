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不遵守協議就打 川普稱美軍續駐伊朗周邊 再動手「規模前所未見」

川普來硬的 要求歐洲盟國「數日內」提交護航計畫 確保荷莫茲安全

北約被怨不挺美「沒通過考驗」 秘書長呂特將會川普緩解緊張

編譯中心／綜合8日電
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美國總統川普（右）8日將在白宮接待北約秘書長呂特（左）；圖為兩人今年1月21日在...
美國總統川普（右）8日將在白宮接待北約秘書長呂特（左）；圖為兩人今年1月21日在瑞士達沃斯會晤。（路透）

美國與其他北大西洋公約組織（NATO）成員國的關係，因伊朗戰爭接近危機邊緣之際，美國總統川普8日將在白宮接待北約秘書長呂特（Mark Rutte）；在川普再度揚言可能退出北約之際，呂特此行被視為攸關同盟穩定的關鍵斡旋努力。

央廣引述歐洲新聞台(Euronews)報導，呂特此行面臨一項微妙任務，他須說服川普留在這個軍事聯盟的好處，否則可能使該聯盟在動盪加劇的國際局勢中面臨進一步的孤立。

路透報導，川普近幾周揚言退出北約，並公開批評華府的歐洲盟邦，認為他們對美國與以色列轟炸伊朗的行動支持不足。川普曾表示，北約選擇缺席是犯下大錯，他說，美國每年在北約上花費數千億美元來保護北約，但基於他們的行為，川普認為美國現在不必這麼做了，因為北約過去6周背棄美國人民很令人傷心，沒有通過「考驗」。

川普曾呼籲，仰賴波斯灣地區石油的國家應解除伊朗對荷莫茲海峽的箝制。不過兩位歐洲外交官表示，只要戰事持續，歐洲國家不太可能參與掃雷或其他恢復航行暢通的任務。

根據歐洲官員，美國高層官員私下曾向歐洲政府保證，華府仍重視對北約的承諾。儘管如此，美伊衝突已加深大西洋兩岸對烏克蘭、格陵蘭及軍費支出等議題的焦慮。

前述兩名外交官指出，呂特會晤川普時很可能會表示，在戰爭推升全球能源價格後，恢復正常海上貿易符合雙方共同利益。外界也預期他會試圖說服川普避免公開批評北約，並強調歐洲國家增加軍費開支的具體作為。

一名北約官員提到，呂特此行也將尋求加強國防產業合作，以及討論伊朗和烏克蘭這兩場戰爭。

然而，北約是否會在中東發揮積極作用目前尚不明朗。根據前述其中一名外交官，歐洲領袖並未授權呂特，與川普會談時承諾參與在荷莫茲海峽的行動。

另一名歐洲高階外交官說：「我預期他會繼續（與美方）討論烏克蘭，以及北約內部的防務負擔分攤問題。」此人補充道，呂特曾表示北約成員國應在停火後「加強推動荷莫茲海峽重新開放」。

曾於2010年至2023年擔任荷蘭總理的呂特，過去也曾因對川普採取和解姿態而受到批評。一名華府消息人士向歐洲新聞台表示：「川普經常從極端立場被勸退，因此呂特應嘗試這樣做。」

該名官員補充：「呂特是一位老練且審慎的政治人物，他顯然正努力引導本屆(美國)政府在北約議題上採取更理性的路線。在利害關係如此重大的時刻，如果呂特能緩和緊張局勢，他至少應該嘗試這麼做。」

華府 白宮 北大西洋公約組織

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