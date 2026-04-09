國際航協：荷莫茲若重啟 航空燃油價需數月才能恢復正常

由於中東戰火迫使許多航空公司更改航線、延長行程時間並暫停部分服務；圖為一名旅客7日在馬來西亞雪邦吉隆坡國際機場。(歐新社)

國際航空運輸協會（IATA）理事長華爾希（Willie Walsh）8日表示，即使荷莫茲海峽重新開放，航空燃油的供應和價格要恢復正常，仍需數個月的時間。

中央社引述法新社報導，華爾希指出，燃油供應需要多久才能恢復，現在還很難說，但「這不會很快發生」。他表示：「由於中東煉油產能受干擾，要回到供應所需水準，依舊需要數個月的時間。」他並補充道：「我認為這不會在幾周內發生。」

美國與伊朗 同意停火兩周，伊朗將暫時重新開放荷莫茲海峽，國際油價 8日應聲大跌。

此外，中東戰火導致該地區眾多航線癱瘓，一場更深層次的航空產業變局正悄然發生。彭博社報導，曾依靠地理優勢快速發展的中東航空公司如今損失部分運力，歐美航企正試圖贏回市場，然而，面臨燃油價格飆升、營運成本劇增等挑戰，依然充滿變數。

港媒文匯報引述美國CNBC網站報導，航空數據公司Cirium的數據顯示，已有逾4.6萬架次往返中東地區的航班被取消。受中東局勢影響，當前全球航空業面臨巨大挑戰，中東航企所受衝擊最嚴重，例如卡達航空目前營運航班量，便不足計畫班次的五分之一。

此前，以阿聯酋航空、卡達航空、阿提哈德航空為代表的中東航企，憑藉地處亞、非、歐三大洲交匯點的區位優勢，在與美歐航企的競爭中迅速崛起，長期以來波斯灣地區航企的優勢似乎難以撼動。但衝突爆發讓情勢逆轉，上月初德國漢莎航空直飛亞洲航班的預訂量較去年同期增長75%。

彭博社評論形容「格局幾乎在一夜之間發生變化」。中東航企運能受損讓歐美航空看到機會，高階主管普遍認為這是奪回區域市場的時機，紛紛增開替代航線爭奪客源。漢莎航空、英國航空、法國航空荷航集團上月迅速將運力調配至印度、泰國、新加坡等地，吸引旅客。

英國廣播公司（BBC）稱，業內正思考當前變局對先前相當成功的「波灣航空模式」的影響，波灣地區是全球長途旅客重要中轉地，去年杜拜機場47%旅客為中轉旅客，阿布扎比機場和多哈機場這一比率分別為54%和74%，該模式被普遍認為重塑長途旅行並拉低票價。中東衝突發生後，中轉客源或將成為市場爭奪焦點。歐洲航企調整航班、增開不經波灣直飛航線便是方案之一。