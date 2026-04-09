南韓AI機器人偶像新創已募1.5億 拚明年首爾、紐約掛牌

南韓新創公司Galaxy將結合人工智慧（AI）角色和真人大小的機器人偶像演出，並打算明年在首爾和紐約雙重掛牌；圖為AI示意圖。（路透）

南韓 新創公司Galaxy正試圖顛覆韓流（K-pop）傳統偶像體系，嘗試建構一個新策略：結合人工智慧（AI）角色和真人大小的機器人偶像，在內容生產上擺脫真人表演者的限制。該公司打算明年在首爾和紐約雙重掛牌，目前已募得約1.5億美元資金。

彭博資訊報導，韓流偶像體系向來建立在多年的招募、培訓並管理真人藝人的基礎之上，Galaxy的策略則是要顛覆這一切。創辦人兼執行長崔龍浩（音譯）表示，「我們正嘗試從頭到尾用AI完成所有環節」，「想驗證這麼做所能帶來的影響」，尤其是在和公司旗下藝人G-Dragon（權志龍）這類熱門智慧財產（IP）結合時。

崔龍浩說，「真人表演者不可能一年365天都演出，但虛擬分身可以」，目前虛擬成員仍以真人表演者為原型建模，長期目標是實現完全自動化。

Galaxy成立於2019年，總部位於首爾，2024年底與權志龍簽約後，進一步轉向AI，與科技公司合作，而不是自行研發AI引擎或人形機器人。以G-Dragon為主角的AI生成廣告和音樂錄影帶，迅速遍及南韓。Galaxy也和中國宇樹科技合作，開發並操控自家機器人。

崔龍浩指出，Galaxy下半年將推出有四名成員的虛擬女子偶像團體，明年推出外貌相同的機器人偶像，後年再引入真人表演者，「三者融合成一個多元宇宙」，最終目標是在真人與合成明星之間形成一個持續循環。

根據崔龍浩，Galaxy考慮明年在紐約和首爾雙重上市，有望成為韓流經紀公司首個在海外掛牌案例。該公司迄今已融資約1.5億美元，投資者包含權志龍和台灣藝人周杰倫，以及30多家南韓機構投資者。崔龍浩本人持股約20%。Galaxy今年預計在海外進行一輪IPO前的募資。

南韓音樂產業因競爭日益加劇而愈發具有實驗精神。JYP娛樂與SM娛樂等龍頭業者，正著手打造虛擬偶像人物。採用3D虛擬分身、結合真人動作捕捉技術的虛擬男團Plave，去年已展開亞洲巡演；Netflix的「KPop獵魔女團」也反映動畫偶像的全球需求。

崔龍浩說，亞洲對AI技術的高接受度，正為這股新趨勢增添動能。Galaxy的IPO也將考驗新一代的娛樂公司，究竟是在打造明星，還是「編碼」明星。