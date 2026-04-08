抗議日武器出口鬆綁 6000人東京示威 高市常用X回應批評

6000人在東京示威，抗議日本武器出口「鬆綁」：圖為自衛隊人員6日在日本東京防衛省入口處站崗。(路透)

日本 多名在野黨高層與大量民眾5日晚在東京池袋站前舉行集會，共同抗議高市早苗政府為日本武器出口「鬆綁」，以及進行大規模軍事擴張等危險政策，表達對日本未來道路的擔憂。據抗議活動組織方介紹，當晚參加抗議的民眾超過6000人。抗議者手舉「武力無法帶來和平」、「高市下台」等標語，齊聲呼喊「反對戰爭」「守護和平」，抗議日本政府在安全政策上的轉向。

港媒大公報引述新華社報導，現場在野黨人士在演講中指出，日本向外國出口武器可能助長國際衝突，有違憲法所確立的和平主義原則；在此基礎之上，政府當前推動的軍事擴張、反間諜法以及國家情報機構等一系列危險政策的疊加，正在使日本逐步走上戰爭準備的道路。

另據日本經濟新聞7日報導，日本首相高市早苗出席2026年度預算案的國會審議時間偏短，僅是上年度時任日相石破茂的6成；而她透過社群平台X反駁批評的做法也相當明顯，學者認為此舉容易流於單向傳達訊息。

截至7日，高市出席眾議院與參議院的預算委員會時間，累計70小時；而日相石破茂執政期間，自民黨處於少數執政黨的情況下，石破出席國會兩院2025年度預算案審議的時間達118小時。

而高市這次出席國會審議預算案的時間，為這10年來最短。安倍晉三、菅義偉 、岸田文雄 、石破茂先後在2017年度到2025年度擔任日本首相，高市出席上述場合的時間，僅是這段期間平均值97小時的7成多。

關於社群媒體的使用，高市上任5個多月來，時常使用X因應危機管理與領袖外交等事宜；她把X視為重要的說明平台，追蹤人數超過280萬，相當具有網路發聲能力。她會親自構思貼文，即使經由公關人員草擬，她也必定親自確認。

高市也會透過貼文回應報導或是宣布重要事項，像是她本月5日發文否認曾經表明不出席參院預算委集中審議的報導。而她稍早在X宣布，經濟產業大臣赤澤亮正身兼「因應中東局勢確保重要物資穩定擔當大臣」。

對此，中央大學教授中北浩爾指出，「透過社群媒體發聲是單向的，在國會討論中才能深化議題。雖然在野黨提問品質不一，但仍需一定程度的寬容。」