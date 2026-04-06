我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

25歲華人數學天才洪樂潼自史丹福輟學創業 已獲2億美元融資

川普恐涉戰爭罪？他公然威脅轟炸民用設施 國際法專家示警

史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞

編譯林文彬／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陽光充足的葡萄牙是富豪熱門移民國家。(路透)
陽光充足的葡萄牙是富豪熱門移民國家。(路透)

全球富裕家庭持續加速跨境移動，已演變成史上規模最大私人財富轉移。除了葡萄牙等歐洲國家，星、澳、紐等亞太國家也持續吸引富豪，不少加勒比海國家也逐漸成為補強歐洲居留策略的戰略性工具。

提供超高身價客戶服務的顧問表示，地緣政治情勢緊張和政策突然轉向，正驅動跨境遷徙、居住規畫和公民身分諮詢服務需求。根據瑞士跨國投資銀行業者瑞銀(UBS)報告，該行訪調的87名億萬富豪客戶，有36%去年至少遷移一次，9%客戶正考慮這麼做。如果只看54歲以下億萬富豪，44%受訪者去年曾搬家。

瑞銀說：「我們確實正經歷史上規模最大的私人財富遷徙。」富裕家庭向來青睞政局穩定、個人安全無虞、稅率低和生活品質高的司法管轄區，與過去不同的是，司法管轄區風險如今逐漸被視為與投資風險類似，屬於需要積極分散的風險。

富豪遷徙是全球現象，資金和人才卻集中在少數政策可預測性高，以及法律框架健全的司法管轄區。葡萄牙和希臘持續透過黃金簽證擄獲富豪芳心，義大利、摩納哥和瑞士則吸引尋覓長期穩定及稅制明確的家庭。

網域經紀商MediaOption創辦人羅森納是移居葡萄牙的富豪之一，他認為葡國集所有優點於一身，安全、陽光充足、物價親民及文化氣息濃厚。羅森納2018年在葡萄牙買下的房屋，價值至今已大增250%。

新加坡也仍具吸引力，尤其是對優先考量監管穩定性及完善金融基礎設施的家庭而言。澳洲紐西蘭同樣持續吸引高身價人士，這兩個國家都以經濟穩定、醫療保健體系強大和生活品質高聞名。

除了傳統移入大國，新「參賽者」也持續崛起。加勒比海國家安地卡及巴布達、格瑞那達、聖克里斯多福及尼維斯的公民身分計畫，也逐漸成為補強歐洲居留策略的戰略性工具。

多家族辦公室Farro & Co常務董事兼共同創辦人阿加瓦爾說：「家族逐漸察覺政策制度可能瞬息萬變，監管框架可能緊縮，地緣政治緊張情勢也可能在徵兆有限情況下升溫。」

舉例來說，去年4月英國廢除實施逾兩個世紀的非居籍者稅制，促使富裕居民認真重新評估英國。跨國投資顧問機構恆理估算去年英國百萬美元富豪淨減少約1.65萬人，比前年的9500人來得多，這些人估計擁有約920億美元財富。

紐西蘭 義大利 澳洲

上一則

川普稱取得壓倒性勝利 伊朗PO美軍機殘骸照 諷「再勝3次就完了」

延伸閱讀

專家之眼／歐洲的沒落：從理想到現實的崩解

專家之眼／歐洲的沒落：從理想到現實的崩解
全美去年近1500萬人搬家 這5州最受青睞

全美去年近1500萬人搬家 這5州最受青睞
最大規模…SpaceX秘密提交IPO 馬斯克衝刺首位兆元富翁

最大規模…SpaceX秘密提交IPO 馬斯克衝刺首位兆元富翁
敘利亞總統訪德 梅爾茨：122萬敘國難民3年內8成應返國

敘利亞總統訪德 梅爾茨：122萬敘國難民3年內8成應返國

熱門新聞

中國社媒帳號分享如何擊落F-35的教學爆紅。美聯社

伊朗宣稱二度獵殺美軍F-35背後功臣？中工程師影片爆紅

2026-04-03 12:03
美國與以色列31日凌晨空襲伊朗中部城市伊斯法罕一處軍事設施，現場引發劇烈爆炸。美軍戰艦示意圖，非新聞事件圖。(路透)

美以空襲伊朗炸出蘑菇雲 川普也轉發震撼畫面

2026-03-30 22:27
伊朗革命衛隊宣布將中東地區與18家美科技巨頭有關的公司機構作為打擊目標。(路透)

毀滅式報復 伊朗明起攻擊中東Nvidia、蘋果等18家公司

2026-03-31 11:40
伊朗的飛彈畫破夜空，飛往以色列。路透

伊朗的飛彈還能打多久？專家這樣說

2026-03-29 09:31
伊朗首都德黑蘭街頭，22日有一名婦女揮舞伊朗國旗，參加支持政府活動。(美聯社)

為何伊朗損失慘重仍堅決不退？華郵揭關鍵底氣：真正難關在戰後

2026-03-22 22:50
杜拜國際機場3月16日遇襲竄出濃煙。(美聯社)

全球第一槍 這國禁伊朗人入境轉機 傳限伊公民30天離境

2026-04-01 12:36

超人氣

更多 >
美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉

「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉
全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1

全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1
紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避

紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避