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復活節變「搶掠節」 英青少年「快閃式」大規模騷亂蔓延

編譯中心／綜合4日電
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英國瑪莎百貨在復活節假期間遭青少年衝入搶掠。（歐新社資料照片）
英國瑪莎百貨在復活節假期間遭青少年衝入搶掠。（歐新社資料照片）

英國學校3月27日起進入復活節假期，多地過去一周爆發青少年「快閃式」大規模騷亂和搶劫，外界擔憂「快閃搶掠」潮蔓延擴大。

綜合英國衛報、BBC報導，伯明翰市中心3月27日率先出現騷亂，數百名戴兜帽的青少年湧入街頭，打砸鬥毆、入店行竊，造成商業街一度癱瘓。次日，倫敦南部克拉珀姆商業街爆發首次騷亂，約100名青少年聚集後衝入商舖搶掠，包括瑪莎百貨（Marks & Spencer）、聖斯伯利（Sainsbury's）等在內的多家商店被洗劫。三名未成年少女因盜竊、襲擊被捕。3月31日克拉珀姆再次爆發騷亂，約200至300名青少年橫掃商業街多家商舖，現場還出現草地縱火等行為。六名少女被捕，四名警員和一名市民受傷。目前，騷亂已呈現向多地擴散的趨勢。

警方指出，這些青少年通過社交媒體策畫、召集和擴散這些「快閃式」犯罪。網路流傳視頻畫面顯示，尖叫的青少年在一家瑪莎百貨店內互相推搡，將貨架上的食品撞落在地，還有許多人高舉手機拍攝這一混亂場面。

此事再次暴露英國治安惡化。瑪莎百貨行政總裁馬欽致信英國內政大臣馬穆德和倫敦市長沙迪克汗，呼籲政府採取更嚴厲的行動打擊犯罪。瑪莎方面指出，公司過去一年已投入「數千萬英鎊」加強保安，但僅靠企業自保遠遠不足。

英國國家統計局最新數據顯示，截至2025年9月的一年中，英格蘭和威爾斯共發生51.9萬起商店盜竊案，較上一年上升了5%。

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