專家之眼／歐洲的沒落：從理想到現實的崩解

歐洲基於維護國際秩序與自身安全的考量，不得不支持烏克蘭對抗俄羅斯，然而這場戰爭已從道義支持轉變為沉重負擔。（中央社）

「歐洲的沒落」並非危言聳聽，而是一個早已被提出、如今逐漸浮現的歷史命題。早在二十世紀初，德國思想家Oswald Spengler便在其名著《The Decline of the West》中預言，西方文明將由盛轉衰。當時此一觀點曾被視為悲觀哲學，但在當前國際局勢之下，卻愈發顯得具有某種預見性。今日歐洲所面臨的，不是單一危機，而是多重結構性壓力的交織。

首先，在安全與意識形態層面，歐洲基於維護國際秩序與自身安全的考量，不得不支持烏克蘭 對抗俄羅斯。然而，這場戰爭已從道義支持轉變為沉重負擔，使歐洲各國財政日益吃緊，社會不滿情緒逐漸升高。隨著川普有意對烏克蘭進行「戰略性丟包」，歐洲負擔更隨之加重。再加上美國攻打伊朗 ，歐洲國家都不願協助，造成雙方之間進一步的齟齬，導致川普有意退出北約 。

與此同時，川普對歐洲極右派勢力表達某種程度的支持，特別是德國的Alternative for Germany（AfD），使得這一原本在德國主流政治中備受排斥的政黨逐漸獲得新的政治動能。極右勢力的崛起，與難民問題密切相關。過去十餘年，德國及其他歐洲國家接納大量來自中東與非洲的難民，雖然體現了人道主義精神，卻同時引發社會整合與文化認同的壓力。對部分民眾而言，問題已不僅是經濟負擔，而是對國家身份與社會結構的焦慮。而川普認為，若移民持續增長，歐洲人將陷入成為少數的情境，未來在地緣政治上也可能逐漸偏離與美國的傳統同盟關係，甚至成為潛在的敵人。

在內外壓力交織之下，歐洲的對外政策亦出現明顯轉向。去年底，法國、英國與德國三國領導人相繼訪問北京，其後，歐洲議會訪問團亦接續到訪。過去幾年，該議會在制度與價值議題上對中國持較為強硬的批評立場，但在經濟壓力與國際格局變動的影響下，歐洲開始展現出更為靈活的策略選擇。這種轉變並不意味著價值觀的根本改變，而更像是一種在現實壓力下的再平衡。

從更宏觀的角度來看，所謂「歐洲的沒落」，並非單純的衰退，而是一種相對地位的下降與角色的轉變。在全球權力逐漸向亞洲轉移的背景下，歐洲不再是規則制定者，而逐步轉變為多極體系中的一個重要但非主導性力量。其制度優勢與歷史積累依然存在，但其影響力正被重新界定。

回到斯賓格勒的觀點，他所描述的並非突發性的崩潰，而是一種長時段的文明轉型。當前歐洲正處於這樣一個轉折點：內部壓力與外部挑戰交織，傳統價值觀逐漸鬆動，而新的定位尚未確立。因此，歐洲的問題不僅是經濟或安全，更是一個深層的文明問題—在價值與現實之間，如何重新找到平衡，這才是真正決定其未來的關鍵所在。