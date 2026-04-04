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曾拘禁翁山蘇姬… 緬甸軍頭敏昂萊當選總統

編譯中心／綜合3日電
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緬甸國會宣布，國會議員3日投票選出軍政府領導人敏昂萊擔任總統。這位前武裝部隊總司令五年前發動武力政變奪權後，如今將以文人身分持續掌權。

中央社引述法新社報導，緬甸上下議院3日在首都奈比多（Naypyidaw）舉行總統遴選，在三名總統候選人中，69歲敏昂萊（Min Aung Hlaing）的票數以巨大優勢領先。

國會議長昂林兌（Aung Lin Dwe）說：「我們特此宣布敏昂萊大將當選總統。」

一名國會官員在計票結束後表示，敏昂萊在議員投下的584張選票中獲得429票。

敏昂萊2021年推翻緬甸民主政府、拘禁民選領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）並解散其政黨。去年12月至今年1月，緬甸在敏昂萊所領導軍政府的主導下舉行國會選舉，由此選出的親軍方議員如今助他登上總統大位。

儘管軍政府上月稱國會重新開議是還權於民，分析師認為，這只是以文人政權的表象粉飾軍方持續統治的事實。

路透報導，分析人士將軍方權力交接以及敏昂萊出任總統視為「戰略轉向」，目的是鞏固他身為名義上文人政府領袖的權力、爭取國際認可並保護軍方既得利益。在過去60年來，軍方直接統治緬甸的時間長達50年。

法新社指出，親軍方的聯邦團結發展黨（USDP）在1月底結束的國會選舉中，贏得逾八成開放競爭的席次，現役軍人另占國會四分之一保留席次。

對這場國會選舉的批評及抗議遭到禁止，叛軍控制地區則無法進行投票。這些叛軍勢力反對軍政府奪權，雙方持續爆發衝突，緬甸陷入長年內戰。

自2021年2月政變以來，這場衝突已造成各方數以萬計人喪生。

翁山蘇姬 投票 緬甸

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