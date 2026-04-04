金正恩視察不忘「上演親子秀」… 偕愛女逛寵物店摸貓狗

金正恩（右）偕女兒金主愛視察平壤新住宅區，並在寵物店抱起小狗。（路透）

北韓官方媒體3日報導，北韓領導人金正恩 （Kim Jong Un）偕女兒金主愛（Kim Ju Ae）視察平壤 新住宅區，並在寵物 店撫摸貓狗。

中央社引述法新社報導，和盛（Hwasong）地區過去大多為農地，如今發展成為約有4萬戶住宅的新社區，是自2022年起依金正恩指示推動一連串建設計畫的成果。

這是北韓首都平壤和全國各地推動建設的一環，目標是在西方制裁和國家管控經濟多年後提升生活水準，改善處於外交孤立與貧困狀態的國家面貌。

官媒北韓中央通信社（KCNA）報導說，這個住宅區的街道「洋溢著市民搬入新居的喜悅與興奮」，還說「各項有助於提升居民福祉的服務設施正加緊籌備開幕」。

金正恩父女到一家寵物店。他表示：「現今首都及地方飼養寵物的家庭愈來愈多。我特別下令興建新店販售寵物及各類用品，並提供專業服務。」

官媒發布的照片顯示，金主愛和父親一起看貓，還摸了貓跳台上的貓；另有照片可見金正恩抱著白色小狗，身後官員露出燦爛笑容。

金正恩父女還視察一家樂器行，官媒畫面可見兩人在觀看吉他和薩克斯風。他們也去了一家髮廊。

據報金正恩表示，妥善管理和運作休閒設施將「為社會主義文明的發展奠定寶貴的基礎」。