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法國總統馬克宏支持率跌至23% 德國總理梅爾茨剩21%

編譯中心／綜合3日電
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馬克宏最新支持率跌了2個百分點，現為23%。（歐新社）
馬克宏最新支持率跌了2個百分點，現為23%。（歐新社）

法國總統馬克宏的民意調查支持率在中東戰爭爆發後一度回升，但受燃油漲價影響，又開始下滑至23%。另一項調查結果顯示，近八成受訪者擔憂類似2018年「黃背心」示威運動捲土重來。此外，德國總理梅爾茨個人的支持度，也僅剩21%

中央社報導，據迴聲報（Les Echos）委託民調機構Elabe調查發現，馬克宏（Emmanuel Macron）最新支持率跌了2個百分點，現為23%。

馬克宏的支持率數次在國家面臨壓力時上升，例如美國對歐洲加徵關稅和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間。比起國內事務，他在國際舞台上的表現較獲好評。

Elabe總裁薩那奈斯（Bernard Sananès）分析，馬克宏受累於國內議題，尤其是國家債務問題重回檯面，民眾雖未把燃油漲價歸咎於他，但責怪政府因背負沉重債務而無法援助受燃油漲價衝擊的群體。

民調結果顯示，多達73%的受訪者「不信任」馬克宏，比上月多了4個百分點，其中「完全不信任」他的人占48%。Elabe指出，這比2024年馬克宏解散國會時的不信任度還高。

法國2025年的財政赤字占國民生產總額的5.1%，比預期略佳，但仍是沉重負擔。

另外，費加洛報（Le Figaro）引用民調機構Odoxa及諮詢公司Backbone調查結果報導，79%的受訪者擔憂類似「黃背心」的示威活動再起。這場影響深遠的大規模抗議運動始於2018年11月，起因也是燃油漲價。

法國多地燃油價格已漲破每公升2歐元的象徵性門檻，目前只有最受衝擊的產業發起示威活動，例如公路運輸業者。

德國總理梅爾茨政府的滿意度掉到新低，只有15%。（歐新社）
德國總理梅爾茨政府的滿意度掉到新低，只有15%。（歐新社）

另據德國第一電視台（ARD）2日公布的「德意志趨勢」（DeutschlandTrend）民調顯示，總理梅爾茨政府的滿意度掉到新低的15%，梅爾茨個人的支持度也僅21%。政治新聞網POLITICO指出，慘淡的支持度反映德國民眾對這個失誤連連、內鬥不斷的政府已深感不滿。

梅爾茨在移民問題上轉向強硬（包括本周擬議讓多達80%的敘利亞難民離開德國）引發聯合政府內部反彈；他試圖與塔利班政權達成協議將移民遣返阿富汗，以及實施更嚴格的邊境管制等，也備受抨擊。

企業界出身的梅爾茨就連經濟政策方面也未獲民眾認可。他就任時承諾透過一項5000億歐元（約5760億美元）的支出計畫推動德國升級並為經濟成長重添動力，但改革進展不如預期，且失業率已升至十多年來高檔的6.6%

德國 馬克宏 民調

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