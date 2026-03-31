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日本民法百年來重大變革 離婚改共同親權4月起上路

編譯中心／綜合30日電
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日本長年採行的「離婚後單獨親權制」將迎來重大變革。隨著民法修正案於4月1日正式實施，未來離婚後，父母可選擇採用「共同親權」，是自1898年明治民法確立婚姻制度以來首次重大變革。

日本民法原本規定，離婚後子女只能由父親或母親一方取得親權，父母無法共同育兒，被認為不利於親子關係，長期以來遭到詬病。

朝日新聞報導，隨著民法修正案將於4月1日施行，離婚後父母可同時擁有親權的「共同親權」制度正式上路。父母可透過協議，在「共同親權」或「單獨親權」之間做選擇。即使是已經離婚並採單獨親權，也可以向家庭裁判所申請變更為共同親權。

修法後規定，不論婚姻是否持續，父母都必須以「子女最佳利益」為前提，相互尊重並合作。在共同親權制度下，像是搬家或升學等對子女有重大影響的事項，需由父母協商決定；而如准許打工等「日常行為」，或緊急手術等「緊急情況」，則可由其中一方單獨作出決定。

若離婚時父母對親權歸屬意見不一致，將由家庭裁判所依「子女利益」判定採共同親權或單獨親權。若存在虐待等可能對子女身心造成傷害的情況，或因對配偶的家庭暴力，判斷難以行使共同親權，則必須採單獨親權。

對於已離婚的父母，申請變更為共同親權並非一定會獲准。若存在家暴或虐待情形則不被允許；若一方長期無正當理由未支付扶養費，也可能不被認可。

此外，配合共同親權制度，新的「法定扶養費」制度也將上路。即使離婚時未事先約定，與子女分居的一方仍可被要求每名子女每月2萬日圓（約125美元）扶養費。此制度適用於4月之後離婚的案件。現行制度下，需經父母協議或法院程序才能請求扶養費。

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