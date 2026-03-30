馬杜洛關押近3個月 獄中首度發文：心情堅定且平靜

委內瑞拉 前總統馬杜洛 （Nicolas Maduro）與妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）1月遭美軍抓捕並押送紐約受審、關押近3個月後，在獄中首次透過社群媒體 發文感謝支持者，表示兩人心情堅定且平靜。

中央社引述法新社報導，現年63歲的馬杜洛和佛羅雷斯自從遭到抓捕後，已在布魯克林都會拘留中心關押近3個月，兩人據說至今都未接觸網路或報紙等外界資訊。

兩人在馬杜洛的社群媒體X帳號貼文中說：「我們一切安好，（心情）堅定、平靜，並且持續祈禱」。目前不清楚是誰代表他們發布這則貼文。

貼文也說：「我們已收到你們的來信、訊息、電郵與祈禱。每句愛的話語、每個關懷的舉動以及每次支持的表達，都填滿我們的心靈、使我們更加堅強。我們由衷欽佩我們的人民能夠在艱難時期展現愛、覺醒與團結，不只在委內瑞拉，在海外也是如此。」

一名消息人士表示，馬杜洛在關押期間常讀聖經，部分獄友稱他為「總統」。

馬杜洛身處的聯邦監獄被形容為環境「令人作嘔」且狀況「駭人聽聞」，以骯髒不堪、長期人手不足、獄中暴力事件頻傳及經常停電而惡名昭彰。

消息人士指出，馬杜洛只獲准透過電話聯繫家人和律師，每次通話不得超過15分鐘。

馬杜洛之子蓋拉（Nicolas Maduro Guerra）已在公開場合表示，父親身體健康、心情平靜，甚至在獄中持續運動。