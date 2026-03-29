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記者罷工抗議低薪剝削 義大利主流媒體停刊1天

編譯中心／綜合28日電
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義大利記者要求重訂團體勞動協議，改善低薪和剝削職場。圖為羅馬一處報紙自動販賣機，非新聞事件圖。（路透）
義大利記者要求重訂團體勞動協議，改善低薪和剝削職場。圖為羅馬一處報紙自動販賣機，非新聞事件圖。（路透）

義大利記者27日大罷工，全國主流媒體網站停止出報及停更網站，要求重訂團體勞動協議，改善過度低薪、剝削職場。義國新聞記者協會強調，「罷工非為捍衛特權，是捍衛基本原則：我們工作是有價值的」。

有別平常新聞推播不斷，27日義大利媒體訂戶的手機靜悄悄，打開義大利安莎通訊社（ANSA）、晚郵報（Corriere della Sera）、訊使報（Il Messaggero）等多家主流媒體，首頁都仍停留在26日的舊聞，讀不到任何最新消息。

「每日事實報」在網站放了一封「致讀者信」，寫著若讀者28日在報攤買不到該報，網站27日也沒更新，是因記者正在舉行抗議活動。「訊使報」也在網站首頁標示，因響應記者協會罷工，直到27日半夜都不會更新報導。

義大利新聞記者協會（FNSI）發表聲明指出，全國記者27日舉行大罷工是為要求重訂團體勞動協議，這項協議已過期10年。義大利記者共規劃舉行5次全國性罷工抗議，這次是第二次，下次罷工日期是4月16日。

義國記協強調，記者要求的勞動協議並非「特權」，只是希望內、外勤媒體人都能獲得有尊嚴待遇，擺脫長期不穩定的工作狀態，「讓新聞工作者能不受財務壓迫，向社會提供自由、專業、獨立的資訊，這是應有的基本權利而非特權」。

義國記協指出，無論對於媒體從業者、有意入行新血，或即將退休人員，保障體面的工作條件都是義務。這攸關輿論的未來，義大利憲法規定資訊自由是應受保護的公共利益。

義國記協表示，記者的上一份團體勞動協議在2016年4月1日到期，自此一切都改變了，記者工作量與節奏增加，工作需跨平台進行，編輯部幾乎形同虛設，然而記者薪資卻停滯不前，因通貨膨脹及不合理的凍結調薪制度，甚至變成實質減薪。

義國記協指出，記者抗爭基礎是要求承認工作尊嚴，卻被斥為過激，這種指控既錯誤又危險，將傷害新聞工作與提供資訊的品質，「缺乏權利和保障，新聞業就會消亡，民主也會跟著消亡。這次罷工並非捍衛特權，而是捍衛一項基本原則與權利：我們工作是有價值的」。

義大利 罷工

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