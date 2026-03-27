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強化國家防衛力 日本民調74％支持 58%力挺增預算

編譯中心／綜合26日電
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圖為日本自衛隊兩棲快速部署旅。(美聯社)
圖為日本自衛隊兩棲快速部署旅。(美聯社)

日本讀賣新聞社與「日本國際問題研究所」（JIIA）最新聯合民調顯示，日本民眾對強化防衛力的支持度高達74%，遠高於反對的24%；另有58%贊成增加防衛費，高於反對的41%。

中央社報導，調查顯示，針對中國、北韓俄羅斯是否構成日本安全保障上的威脅，對中國「感到威脅」的比率達93%（「非常感到威脅」67%、「某種程度感到威脅」26%）。

與2024年調查相比（「非常感到威脅」58%、「某種程度感到威脅」33%，合計91%），整體比率變化不大，但「非常感到威脅」上升9個百分點，可能與去年11月日本首相高市早苗在國會就「台灣有事」發言後，中國政府加強對日施壓有關。

對北韓與俄羅斯感到威脅的比率同為87%，與兩年前相比變化不大。

在周邊威脅升高情況下，日本民眾對美國的信賴度依然偏高。79%認為「日美同盟」使得日本具備對抗攻擊的嚇阻力，遠高於19%持反對意見者。按年齡層觀察，越年輕者越傾向肯定同盟效果，18至39歲族群達84%，高於60歲以上的73%。

此外，在「未來最具國際影響力的國家或地區」問題中，71%選擇美國，遠高於中國的16%，其後為印度4%、日本2%；顯示儘管外界有美國影響力下降、中國崛起的說法，但與日本民眾認知存在明顯差距。

日本政府正計畫在今年內修訂「國家安全保障戰略」等安保三文件，相關防衛經費擴編及財源將成為後續政策焦點。整體而言，74%受訪者贊成強化防衛力。若以年齡區分，18至39歲族群支持度高達86%，40至59歲為77%，60歲以上為66%，年輕與高齡族群相差多達20個百分點。

對於增加防衛費，年輕族群支持度為64%，同樣高於高齡層的54%。

另外，對於將大學等研究機關，以及民間企業的先進技術運用於防衛用途，70%民眾表示支持，反對者為27%。

在經濟安全保障領域，針對半導體等「特定重要物資」，78%認為應優先強化國內生產能力，其次為推動資源回收（55%）及降低對外依賴的技術開發（52%）。

日本 俄羅斯 北韓

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