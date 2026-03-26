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能源告急 國際援助船抵古巴 運載醫療物資、糧食、太陽能板…

編譯中心／綜合25日電
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古巴在美國封鎖燃料供應下能源危機加劇，國際援助行動「我們的美洲護航隊」（Nuestra America Convoy）派出船隊運載醫療物資、糧食與太陽能板，其中第一艘船24日抵達古巴。

中央社綜合法新社和路透報導，這艘名為Maguro的捕蝦船從墨西哥出發，在經歷強風、洋流和電池故障問題後，比預期晚了3天抵達古巴首都哈瓦那。

當船接近哈瓦那殖民時期的要塞，可見國際行動人士站在船頂。這艘船象徵性地改名為「格蘭瑪2.0」（Granma 2.0），向古巴強人卡斯楚游擊隊1956年發動革命時所用的遊艇「格蘭瑪號」致敬。

他們手持「讓古巴生存」標語，碼頭上等待迎接的人則高喊「挺古巴！反封鎖」口號。

一名在哈瓦那灣附近散步的59歲駕駛表示：「我希望每個人都能團結起來，甚至包括海外的古巴人，一起來做同樣的事，因為真正受苦的是人民。」

「我們的美洲護航隊」海空聯合任務預計向古巴運送約50公噸援助物資，上周首批物資透過空運自歐洲、拉丁美洲及美國運抵古巴；24日抵達的援助船向古巴有關當局運送14公噸糧食、藥品、太陽能板和腳踏車，另外兩艘船預計24日稍後或明天抵達。

鑑於美國總統川普政府在1月對古巴展開實際上的石油封鎖，國際行動人士表示，這項援助行動目的在為古巴人民提供援助。

墨西哥 古巴

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