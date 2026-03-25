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法外交官涉艾普斯坦案 瑞士私人銀行辦公室遭搜查

中央社即時報導
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一名法國外交官艾丹涉嫌捲入美國已故性犯罪富豪艾普斯坦案，遭到檢方調查。圖為上月法國兒童人權團體在外交部前抗議艾丹違紀行為。( 路透)
一名法國外交官艾丹涉嫌捲入美國已故性犯罪富豪艾普斯坦案，遭到檢方調查。圖為上月法國兒童人權團體在外交部前抗議艾丹違紀行為。( 路透)

法國檢方24日表示，調查人員近日搜查瑞士私人銀行「愛德蒙得洛希爾」巴黎辦公室，這是調查一名捲入美國已故性犯罪富豪艾普斯坦相關文件的法國外交官涉嫌貪汙案一環。

路透社報導，艾丹（Fabrice Aidan）是法國中階外交官，2006年至2013年被調到聯合國，之後2014年至2016年在愛德蒙得洛希爾（Edmond de Rothschild）工作。他的名字出現在美國司法部公布的200多份文件中。

這些文件包括據稱他在2010年至2016年間從個人與聯合國電子郵件帳號寄給艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的信件。

路透社檢視的部分電郵顯示，他當時曾將聯合國安全理事會（U.N. Security Council）簡報及其他機密文件轉發給艾普斯坦。

艾丹否認有不當行為，他的律師未立即回應置評請求。

法國外交部表示已完成行政調查，進行約30次約談。外交部說，所有被傳喚的現任和前任工作人員均已配合調查，並說調查結果可供司法機關且正考慮採取紀律處分程序。

一名親近愛德蒙得洛希爾銀行的消息人士說，搜查行動是20日進行，執行長阿利安得洛希爾（Ariane de Rothschild）在場。

這名消息人士說，銀行方面正全力配合法國金融檢察官率領的司法系統調查，而且先前對於前員工艾丹產生疑慮時便啟動內部調查。

銀行發言人婉拒置評。

聯合國 瑞士

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