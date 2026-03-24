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能源危機 日企鋼鐵廠、浴場被迫關門 德國食品成本增

編譯中心／綜合23日電
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中東戰火延燒切斷能源運輸命脈荷莫茲海峽，高度依賴中東原油進口的日本正面臨嚴峻能源危機。從北海道到靜岡，從鋼鐵廠到溫泉度假村，供應鏈斷裂影響已從上游工業擴散至日常民生層面，暴露日本能源結構長期依賴進口、缺乏應變能力的根本問題。這場由美國引發的危機，讓其盟友日本承擔能源安全代價。

港媒文匯報報導，日本約九成原油依賴中東進口，主要經過荷莫茲海峽，這條關鍵水道被切斷後，能源短缺已迫使日本企業調整營運模式。鋼鐵業者因原油供應不足，關閉部分發電設備；石化業深陷原料與燃料短缺的雙重壓力，只能被迫調漲產品價格，將成本轉嫁下游產業者。

煉油廠開工率已跌破七成，創下近一年新低，顯示供應樽頸持續擴大。即使政府啟動燃油補貼措施，油價仍突破歷史高位，企業營運成本短期內難以緩解。

能源衝擊已從上游工業擴散至日常生活。除零食與消費品生產可能受限，日本傳統浴場和溫泉度假村也難以營運。青森縣一家經營逾半世紀的浴場被迫關門；兵庫縣一家溫泉度假村則因供應不確定性，決定從3月28日起暫時關閉。有業者無奈表示，價格上漲尚可負擔，但供應短缺才是真正挑戰。

公共運輸系統同樣受重創，東京都、京都市、川崎市等地的燃油採購招標接連流標，業者紛紛拒絕投標。國土交通大臣金子恭之日前在記者會上證實，貨車及巴士業者反映石油公司正對大宗採購客戶實施供貨限制，很難像以往一樣取得足夠柴油，內陸航運及客輪業者也遭遇重油供應管制。

面對進口來源高度集中的風險，日本正加速尋求替代供應，包括向美國等非中東地區採購原油，並提高燃煤發電比重。然而這些措施多屬權宜之計，難以完全填補缺口。

儘管部分產業協會呼籲民眾保持冷靜、避免恐慌性搶購，但能源供應前景不明，已開始擾亂市場預期，動搖消費信心。從重工業到日常服務業的連鎖反應，折射日本能源結構的深層脆弱性，意味一旦供應危機持續，經濟與社會所受衝擊將進一步擴大。

此外，近期國際油價和天然氣價格攀升，也令德國食品工業面臨巨大成本壓力。專家警告若戰事延宕，能源價格飆升帶來的衝擊很快會傳導至消費層面，影響絕大多數德國家庭的生活。

芝士加工、啤酒或糕點離不開殺菌、烘乾、烘焙等流程，非常耗能。德國農業及相關企業協會代表指出，乳製品廠在殺菌和冷藏方面能耗很高，肉類加工企業也是如此，相關企業受能源價格影響尤其明顯。

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