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中東戰事重創歐亞航線 亞洲客被迫改遊程 衝擊瑞士觀光業

編譯中心／綜合23日電
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周末冷清的蘇黎世機場，23日看板上航班的起降以瑞士航空為主，極少有飛往亞洲的航線。(中央社)
周末冷清的蘇黎世機場，23日看板上航班的起降以瑞士航空為主，極少有飛往亞洲的航線。(中央社)

伊朗戰事影響歐亞航線運作，瑞士蘇黎世與日內瓦機場也出現航班取消與延誤。由於來自中東與其他亞洲旅客減少，著名的觀光城市旅遊相關行業受衝擊，部分飯店訂房下降，瑞士業者正思考如何吸引在地民眾與歐美等旅客填補客源。

中央社報導，根據蘇黎世機場公告，隨著美國與伊朗衝突升高，包括杜拜、杜哈與阿布達比等轉運中心航運受限，對歐亞航空交通造成明顯衝擊。漢莎航空集團暫停飛往特拉維夫、杜拜、貝魯特與德黑蘭等航線，旗下的瑞士航空飛行的航班有限。

阿聯酋航空、阿提哈德航空與卡達航空則以縮減航班方式維持有限運作。瑞士蘇黎世與日內瓦的兩大機場也受到影響，出現約25個航班取消及約140個航班延誤。

據蘇黎世機場航班所公布資訊，戰前航運高峰時每天約有800架次飛機起降，近日維持在370架次以下，機場人潮減少相當有感。機場咖啡店員工葛蕾歐（Patricia Caleo）表示，自開戰後人潮少一半，營業額也少一半。

航班受阻也對瑞士觀光產業產生連鎖效應。由於經由杜拜、阿布達比與杜哈轉機的航班大量取消，許多亞洲旅客被迫更改旅遊計畫，甚至放棄前往瑞士。琉森（Luzern）、因特拉肯（Interlaken）等熱門觀光地的飯店與紀念品商店已感受到客流銳減。 

根據瑞士20分鐘報（20 Minuten）消息，在琉森市中心的飯店表示自衝突升高後約有10%的訂房被取消，4月份的訂房率也從往年約70%至80%下降到約55%。

琉森市區一位飯店業者說，3月原本就為淡季，接著將迎來復活節假期，前往中東與亞洲其他國家的本國與歐陸客人旅遊受阻，有望補入新客源；5月後進入旺季，目前保持樂觀。

琉森市民帕特（Theres Pratt）表示，琉森這幾周來大型團客明顯減少，老城中少了人潮壅塞，對非從事觀光業的市民來說，現在漫步在老城裡相當舒服。

此外，中東衝突推升航空燃油價格，使泰國國際航空公司（Thai Airways）營運成本大幅增加，目前正準備向泰國民航局申請調高燃油附加費，預計整體機票平均價格將調漲10%至15%，以因應成本壓力。

曼谷郵報（Bangkok Post）23日報導，泰國國際航空執行長猜・安西里（Chai Eamsiri）表示，航空燃油價格已從中東衝突前的每桶約80美元（約新台幣2570元）飆升至220美元，若戰事持續至5月底，最糟糕情況可能進一步攀升至240美元。

瑞士

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