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哥倫比亞載125人軍機墜毀 地方官員：8死逾80傷

中央社／波哥大23日綜合外電報導
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哥倫比亞一架搭載125人的空軍運輸機今天在南部亞馬遜地區起飛後不久墜毀，造成8人喪生，80多人受傷。圖為人們聚集在墜機事故現場。（新華社）
哥倫比亞一架搭載125人的空軍運輸機今天在南部亞馬遜地區起飛後不久墜毀，造成8人喪生，80多人受傷。圖為人們聚集在墜機事故現場。（新華社）

哥倫比亞一架搭載125人的空軍運輸機今天在南部亞馬遜（Amazon）地區起飛後不久墜毀，地方官員表示，這起空難造成8人喪生，80多人受傷。

法新社報導，哥倫比亞普圖馬約省（Putumayo）省長嘉布瑞爾（Jhon Gabriel Molina）表示有8人喪生，80多人受傷。

美國有線電視新聞網（CNN）稍早報導，哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）表示，這起空難造成至少1人喪生，77人受傷，仍有43人狀況不明。

路透社提到，哥倫比亞空軍司令席瓦（Fernando Silva）在社群媒體上發布的影片中表示，失事飛機上載有114名乘客和11名機組人員，有關當局仍在調查墜機原因。

哥倫比亞國防部長桑傑士（Pedro Sanchez）稍早在社群平台X表示，美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造的力士C-130式（Hercules C-130）運輸機從位於哥國南部邊境地區的萊吉薩莫港（Puerto Leguizamo）起飛後失事。

哥倫比亞媒體BluRadio發布的現場畫面顯示，飛機殘骸冒出濃煙。一段影片顯示飛機起飛後僅幾秒鐘就墜向地面。BluRadio報導說，墜機地點距離市區僅約3公里。

兩名軍方消息人士稍早告訴路透社，已有71人自殘骸中獲救。

洛克希德馬丁公司發言人表示，公司對相關人員表達慰問，並承諾協助哥倫比亞調查事故原因。

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