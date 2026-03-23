全球首例…伊朗擊中美F-35戰機 嗆「擊落不可一世與傲慢」

全球最先進戰鬥機之一F-35隱形戰鬥機傳出疑遭伊朗砲火命中，且是「全球首次擊中」；。圖為資料照。（歐新社資料照片）

美國與伊朗 衝突持續升溫之際，美軍一架造價逾1億美元、全球最先進戰鬥機之一的F-35隱形戰鬥機，被傳出在執行任務時受損。綜合外媒報導，美國官員證實，該架第五代戰機於伊朗上空遭疑似伊朗砲火擊中，被迫緊急降落於中東一處美軍基地，飛行員狀況穩定，事故原因仍在調查；伊朗方面表示，此為「全球首次擊中」該戰鬥機實例，一同擊落的亦是美國的「不可一世與傲慢」。

F-35為美軍第五代匿蹤戰機，具備隱形與超音速巡航能力，造價逾1億美元，被視為全球最先進戰機之一，且過去鮮少傳出在實戰中遭擊中的案例。

不過，美國中央司令部發言人霍金斯（Tim Hawkins）上尉僅證實飛機「安全著陸」；伊朗方面隨即宣稱，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）以先進防空系統達成「全球首次擊中」（world's first hit）。

對此，印度媒體「TimesNow」引述伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）稱，F-35是美軍「不可一世與傲慢的象徵」，形容此次擊落事件「是一個秩序崩潰的時刻」。

「印度時報」分析，F-35戰機戰略價值極高，被視為美國與盟國空軍骨幹，結合隱形技術、先進感測器與網絡化作戰，為全球部署最廣泛的第五代戰鬥機。即便僅是「部分命中」，亦已挑戰隱形戰機在嚴密防空網絡下難以追蹤或鎖定的既有認知。

報導指出，分析人士愈發關注伊朗的紅外制導地對空系統，該系統依靠熱信號而非雷達，以被動方式運行，不會發射出隱形戰機試圖規避的信號，或是造成此次事件的關鍵。

此次F-35戰機遭擊落事件，不僅是伊朗戰爭中首次擊中美國先進戰機，亦是全球首例，或將成為現代戰爭對抗隱形技術的重要轉折點。

央視新聞21日引述中國軍事觀察員魏東旭分析，伊朗能擊中F-35，可能是透過掌握美軍空襲規律，在重點區域進行伏擊；即便防空體系曾遭美以打擊，仍保有機動式防空戰車，並搭載光電紅外感測器。

他指出，當F-35降低飛行高度時，其發動機產生的紅外熱訊號會被光電系統捕捉，進而遭中近程防空飛彈鎖定與攻擊，甚至可能來不及釋放紅外誘餌彈即被命中。

魏東旭認為，此事件可能影響美軍後續戰術，未來傾向採取高空打擊或非接觸作戰方式，並加強戰機間的掩護與支援。同時，若F-35在實戰中遭相對簡易防空系統擊中，對北約及日韓等採購國而言並非好消息，恐引發對其隱身性能與戰場生存能力的疑慮。