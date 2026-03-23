資金延誤、定位分歧 英日義下一代戰機計畫延宕不決

由於英國在預算上卡關，英、日、義共同研發的下一代戰機計畫延宕。日本 不但對資金延誤導致研發合約遲無法簽署不滿，對新戰機角色、性質方面的認知，也與英、義出現差異。

英國「金融時報」指出，英、日、義三國共同參與的「全球空中作戰計畫」（GCAP），當初目標是作為三國現役戰機的接班機種，同時減少對目前北約空軍主力的美製F-35匿蹤戰機依賴。設定的期程是在2035年底前讓下一代戰機投入服役。

然而受限於英國國防投資計畫的連串延誤，一項與Edgewing公司合作的關鍵設計研發合約至今仍無法簽署；Edgewing是由三國頂尖國防承包商所組成的合資企業。

一名參與GCAP的人士提及整個計畫因倫敦方面而延誤時說：「坦白講，情況很糟。」另一參與人士坦言，日方挫折感益發加深。

除資金問題外，兩名知情人士指三國間對GCAP計畫性質的認知也出現差異。日本把首要目標擺在2030年代中期造出新戰機，側重新戰機本身；而英國與義大利 則更偏向把GCAP打造成一種尖端「系統中的系統」，意即作為一個能與大量無人機協同作戰的感知平台，因此對時間表較為彈性。

其中一人還說，出於想打造一款未來空戰的先進綜合感知平台而非傳統意義的戰機，可能讓英國「傾向」放慢時程，以降低短期內的成本負擔。

英國原計畫2025年秋季公布自身為期10年的國防投資計畫，但官員發現未來10年的預算缺口高達280億英鎊（約373億美元），以致國防投資計畫一再順延。

今年初義大利估算後也發現，他們在設計與開發階段所需承擔的成本為186億歐元（約215億美元），是先前預估的3倍。

GCAP計畫的合作夥伴原本預期去年9月能簽署國際合約，但由於英國國防投資計畫遲未公布，國際合約簽署時間也一再順延，從而無法後續撥款給三國合資的Edgewing公司。