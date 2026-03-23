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金正恩再獲任國務委員長 南韓憂「兩國敵對關係」入憲

編譯中心／綜合23日電
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國營北韓中央通信社報導，領導人金正恩再次獲任命為國務委員會委員長。

北韓中央通信社報導，北韓第15屆最高人民會議第一次會議22日在平壤召開，討論關於修改補充社會主義憲法問題，同時討論關於「選舉國務委員會委員長」，以及「國家指導機關和最高人民會議專門委員會選舉」問題。

最高人民會議是北韓如同橡皮圖章一般的立法機構，由其正式批准國家政策，通常在勞動黨代表大會後召開，具體化黨決策成為法律。

北韓中央通信社指出，這次會議還討論落實於2月召開的勞動黨第九次代表大會提出的國家經濟發展五年規劃，以及2025年國家預算執行情況和2026年國家預算問題。

不過，南韓各界最關心的，是北韓最高人民會議，是否會修憲，把平壤反覆強調的敵對兩國關係，寫入憲法中。

朝鮮中央電視台主播說：「我們將透過國法，鞏固我們(北韓)和南韓，是隔著國境的異質性，絕對不能融為一體的兩個國家。」

據韓聯社則指出，南韓部分人士擔心，一旦北韓在憲法中，明確規定領土條款，可能會以西海北方界線為藉口，指控南韓侵犯北韓領土或領海，進而進行局部挑釁。

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