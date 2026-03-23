我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣知名餐廳進軍南加 華人朝聖 比台灣店「更好吃」？

「最貪執行長」今重判25年 人早就剪斷腳鐐跑了

日本爆衛生紙之亂 民眾憂戰爭搶囤貨 官方呼籲冷靜

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
衛生紙示意圖。(本報資料照片，記者邵心杰攝影)
衛生紙示意圖。(本報資料照片，記者邵心杰攝影)

日本政府呼籲民眾不要因社群媒體的貼文而恐慌性搶購衛生紙，因為一些社群媒體貼文顯示，一些民眾開始囤積日常必需用品，凸顯出對中東戰爭的擔憂。

在1973年石油危機期間，日本曾出現囤積衛生紙的現象，當時那場石油危機引發日本在二戰後首次經濟衰退。較近期的囤物潮例子包括2011年的嚴重地震與海嘯，以及新冠疫情，這些事件也曾引發類似的囤貨行為。

日本經產省在聲明中表示，消費者應根據正確資訊，在採購衛生紙時做出理性決定。

社群網站X ，一名用戶發文表示：「附近的藥妝店衛生紙賣光了！看來大家都在囤貨。」其他貼文也附上用戶所囤積物資的照片，囤積的物品從寵物糧食、衛浴用品，到成堆的啤酒不等。

▲ 影片來源：X＠Pigeon_Village_（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

日本家庭用紙工業會表示，日本約97%的衛生紙在國內生產，使用再生紙與紙漿，並不依賴中東供應。該組織補充，衛生紙的生產並未直接受到影響，且在必要時有足夠產能可以提高供給。

日本經濟產業省指出，零售業者也發出類似聲明。

日本 社群媒體 社群網站

上一則

倒數2周定生死 企業共識荷莫茲海峽4月1日前若不開放 能源衝擊將至

下一則

伊朗重創以色列南部逾160人受傷 內唐亞胡矢言追究

延伸閱讀

戰火燒到餐桌？ 聯國：肥料斷鏈 數周內糧食供應亮紅燈

戰火燒到餐桌？ 聯國：肥料斷鏈 數周內糧食供應亮紅燈
美伊戰爭台灣任憑擺布？分析指1煉油副產品恐卡住半導體生產

美伊戰爭台灣任憑擺布？分析指1煉油副產品恐卡住半導體生產
美日會談川普令派艦 高市：有些事不能做 日本法律不允許

美日會談川普令派艦 高市：有些事不能做 日本法律不允許
🎞️川普當著高市開珍珠港玩笑 東大教授警告：下一步恐連原子彈都敢說

🎞️川普當著高市開珍珠港玩笑 東大教授警告：下一步恐連原子彈都敢說

熱門新聞

美以伊衝突爆發後，國際油價快速飆升。圖3月14日，阿拉伯聯合大公國重要的船舶燃料補給中心富查伊哈邦（Fujairah），一架無人機被防空系統攔截後發生火災。 （路透）

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

2026-03-15 05:46
美國總統川普14日點名呼籲中國、法國、日本、南韓、英國等國派遣軍艦，協助維護荷莫茲海峽航行安全。（美聯社）

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

2026-03-15 18:14
日本神奈川縣一對退休夫妻近日整理老家時，意外發現一份30多年前的證券交易文件，喜獲一筆資產。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Jakub Zerdzicki）

忘了30年的股票 日本老夫妻一查帳戶大驚喜

2026-03-16 21:57
專家認為，伊朗可能採用消耗戰戰勝美國。（歐新社）

伊朗可能採用拳王阿里「這戰術」 雷根經濟顧問：對美國致勝一擊

2026-03-21 17:35
英國航空男機師筆電中被發現有大量偷拍影片；示意圖。（圖／AI生成）

英航噁男機師偷拍「16空姐性愛畫面」還上傳色情網站

2026-03-16 04:15
伊朗今年初發生席捲全國的反政府示威潮，各地烽火四起。(路透)

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

2026-03-19 16:02

超人氣

更多 >
亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」

亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」
眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上

眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上
伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了

伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了
「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害

「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害
川普派ICE周一進機場支援 邊境沙皇：不會參與安檢掃描

川普派ICE周一進機場支援 邊境沙皇：不會參與安檢掃描