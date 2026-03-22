我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布魯塞爾爆炸案10周年 悼念活動盼勿遺忘

全球調查揭：AI使用者最擔心「這個」問題 勝過失業焦慮

布魯塞爾爆炸案10周年 悼念活動盼勿遺忘

中央社／布魯塞爾22日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
布魯塞爾爆炸案屆滿10年，事發地之一的馬爾比克（Maelbeek）地鐵站，外牆上投影著remember字樣。（中央社）
布魯塞爾爆炸案屆滿10年，事發地之一的馬爾比克（Maelbeek）地鐵站，外牆上投影著remember字樣。（中央社）

紀念布魯塞爾爆炸案10周年活動今天上午在多處陸續舉行，包括事發地之一的馬爾比克地鐵站有民眾獻花、恐怖攻擊受害者紀念碑廣場舉行大型悼念儀式。知名地標尿尿小童則換上消防員制服致敬救難人員。

布魯塞爾札范登（Zaventem）機場與馬爾比克（Maelbeek）地鐵站於2016年3月22日發生連環爆炸案，造成重大死傷，也成為比利時民眾揮之不去的陰影。

在事件10周年之際，今年3場大型悼念儀式分別在札范登機場、馬爾比克地鐵站以及恐怖攻擊受害者紀念碑廣場舉行，在紀念碑廣場舉辦的悼念活動湧入上百人參加，除了爆炸案受害者及家屬，也有不少布魯塞爾的民眾參與、獻花並悼念罹難者。

帶著年僅14歲女兒參與悼念儀式的伊薩（Issa）告訴中央社，讓孩子們知道這座城市發生什麼事是很重要的。他回憶，當年爆炸案發生的時候，自己並不在妻女身邊，那是一個很艱難的時刻。令人慶幸的是，接到他們的來電，確認平安無事。

伊薩的女兒蒂芬尼（Tiffany）在爆炸發生時年僅4歲，她這些年和父母一同參加悼念儀式，他形容「這是一個社會凝聚的時刻」，而且記住這件事，對每個人來說都非常重要。

同事被捲入地鐵爆炸案的塞德里克（Cédric）也出席今天的悼念儀式。他接受中央社訪問時說，記住這些事情非常重要，因為如果我們不去銘記，就會一直生活在絕望和悲傷中，「如果我們不談論他們、不呼喚他們的名字、不花時間去緬懷，我們就無法留住那些人，而剩下的就僅僅是悲傷了。」

他說，10年前的爆炸案確實改變了許多人的生活，但是一定要堅信，即便彼此擁有不同的宗教信仰、不同的觀點，仍然可以找到和平共處的方法。必須竭盡全力，為了實現和平共處而努力。

在儀式進行同時，馬爾比克地鐵站也有民眾自主獻花。

一對前往獻花但不願透露姓名的老夫妻告訴中央社記者，他們住在車站附近，每年都會到車站獻花。雖然已經過了10年，這件事情至今仍讓許多人感到害怕與哀傷，但即便如此，仍應銘記此事，悼念罹難者、關心受傷的人，同時提醒大家，不要再發生一樣的事。

除了悼念活動外，布魯塞爾的知名地標「尿尿小童」，今天也特別換上消防員的衣服，以感謝當年投入救難工作的每個人。

➤➤➤台僑憶布魯塞爾爆炸案 10年陰影仍難散

紀念布魯塞爾爆炸案10周年的活動，22日上午在多處陸續舉行。事發地之一的馬爾比克...
紀念布魯塞爾爆炸案10周年的活動，22日上午在多處陸續舉行。事發地之一的馬爾比克地鐵站有民眾獻花。（中央社）

紀念布魯塞爾爆炸10周年的3場大型悼念儀式分別在札范登機場、馬爾比克地鐵站及恐怖...
紀念布魯塞爾爆炸10周年的3場大型悼念儀式分別在札范登機場、馬爾比克地鐵站及恐怖攻擊受害者紀念碑廣場舉行。圖為馬爾比克地鐵站。（中央社）

為了感謝當年投入救難的工作人員，布魯塞爾知名地標「尿尿小童」，22日換上了消防員...
為了感謝當年投入救難的工作人員，布魯塞爾知名地標「尿尿小童」，22日換上了消防員的衣服。（中央社）

上一則

美國聚焦中東 澤倫斯基盼華府不忘致力結束俄烏戰爭

下一則

台僑憶布魯塞爾爆炸案 10年陰影仍難散

延伸閱讀

「等了10多年」 梅姨案被拐童剛領結婚證：雙喜臨門

「等了10多年」 梅姨案被拐童剛領結婚證：雙喜臨門
捷克逾20萬人集會抗議巴比斯政府 憂民主倒退情勢

捷克逾20萬人集會抗議巴比斯政府 憂民主倒退情勢
西語裔民權運動傳奇人物查維斯涉性侵案 最親密盟友也受害

西語裔民權運動傳奇人物查維斯涉性侵案 最親密盟友也受害
「德黑蘭杉磯」伊朗境外最大波斯城 笑迎戰爭代價

「德黑蘭杉磯」伊朗境外最大波斯城 笑迎戰爭代價

熱門新聞

美以伊衝突爆發後，國際油價快速飆升。圖3月14日，阿拉伯聯合大公國重要的船舶燃料補給中心富查伊哈邦（Fujairah），一架無人機被防空系統攔截後發生火災。 （路透）

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

2026-03-15 05:46
美國總統川普14日點名呼籲中國、法國、日本、南韓、英國等國派遣軍艦，協助維護荷莫茲海峽航行安全。（美聯社）

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

2026-03-15 18:14
日本神奈川縣一對退休夫妻近日整理老家時，意外發現一份30多年前的證券交易文件，喜獲一筆資產。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Jakub Zerdzicki）

忘了30年的股票 日本老夫妻一查帳戶大驚喜

2026-03-16 21:57
專家認為，伊朗可能採用消耗戰戰勝美國。（歐新社）

伊朗可能採用拳王阿里「這戰術」 雷根經濟顧問：對美國致勝一擊

2026-03-21 17:35
英國航空男機師筆電中被發現有大量偷拍影片；示意圖。（圖／AI生成）

英航噁男機師偷拍「16空姐性愛畫面」還上傳色情網站

2026-03-16 04:15
伊朗今年初發生席捲全國的反政府示威潮，各地烽火四起。(路透)

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

2026-03-19 16:02

超人氣

更多 >
專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華
省一輩子妻卻先走一步 男見大筆退休金後悔：早該帶她去旅遊、吃牛排

省一輩子妻卻先走一步 男見大筆退休金後悔：早該帶她去旅遊、吃牛排
容易生長又好吃 四種水果適合園藝新手在春天種植

容易生長又好吃 四種水果適合園藝新手在春天種植
伊朗軍方火速回應川普48小時最後通牒 預告報復3類設施

伊朗軍方火速回應川普48小時最後通牒 預告報復3類設施
眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上

眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上