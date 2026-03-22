高市早苗訪美 分析：完成3大關鍵突破

日本首相高市早苗(左)19日在白宮和美國總統川普(右)會談，取得突破。(路透)

日本 首相高市早苗 19日在白宮和美國總統川普舉行峰會。日裔台籍的印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，高市早苗此次訪美，表面上沒有驚天動地的聯合聲明，但實質上完成了三大關鍵突破。

所謂的三大關鍵突破為「信任、能源、戰略定位」，矢板明夫在「矢板明夫俱樂部」臉書粉專表示，第一，是在對美關係上建立「可信賴但不盲從」的新模式。面對美國在軍事分擔與經濟合作上的高要求，日本沒有空喊承諾，而是明確表達「有困難，但願意配合」。這種務實而坦率的態度，反而讓日本在一眾消極回應的盟友中脫穎而出。

他說，對美國而言，「最重要的不是你能不能立刻做到，而是你是否可靠」。高市早苗此行的核心成果，是把日本重新放回「最值得信任的盟友」位置。

第二，是能源戰略的實質突破，「這也是這次訪問最具體的成果」。矢板明夫表示，日美就能源合作達成共識，由日本出資擴大美國原油產量，特別是阿拉斯加油田與頁岩油，並將增產的石油運往日本建立共同儲備。

「更關鍵的是運輸路徑的改變」。矢板明夫表示，日本目前約九成石油依賴中東，必須經過荷莫茲海峽與印度洋，一旦局勢動盪，風險極高。改由阿拉斯加直送日本，航線橫跨太平洋，可縮短將近一周時間，也大幅降低地緣政治風險。

矢板明夫表示，把能源供應從「脆弱依賴」轉向「戰略可控」。在中東局勢不穩的背景下，這一步幾乎等於為日本能源安全打了一劑強心針。

第三，是對中，以及台海問題的戰略定調。矢板明夫表示，雖然會後文件未明確寫出敏感字眼，但從美方態度與整體氛圍來看，美國已實質接受日本在台海問題上站在「更前線」的角色。高市早苗表明的「台灣有事即日本有事」立場，不但在國內選舉中獲得壓倒性支持，也在對美關係中被接受、認同。

他說，這意味著，日本不再只是後方支援，而是開始思考是否站上第一線，與美國共同應對中國壓力。

矢板明夫表示，總體來看，高市早苗此行成功地用能源合作鎖定利益、用誠意換取信任、用安全議題提升地位。而且，再一次用行動明確選邊：在美中競爭格局下，日本選擇更全面地與美國站在一起。