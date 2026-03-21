我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美維安資金延宕 世足賽安全疑慮增 情報內容警告恐成攻擊目標

川普：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場

林昶佐登芬蘭主流媒體Yle 「金屬外交官」專訪聚焦台灣

中央社／赫爾辛基21日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
林昶佐從台北飛回赫爾辛基，現身台裔抹茶店台灣主題快閃活動，中央社記者在現場採訪。（中央社）
林昶佐從台北飛回赫爾辛基，現身台裔抹茶店台灣主題快閃活動，中央社記者在現場採訪。（中央社）

芬蘭國家廣播公司（Yle）今天以「金屬外交官」為標題，透過文字與影音交錯呈現對駐芬蘭代表林昶佐的專訪，深度報導台灣與芬蘭的共同處境、台海局勢與兩國外交合作。

Yle是芬蘭最具公信力、影響力最大的主流媒體，觸及全國各年齡層受眾。這次專訪動員4名工作人員製作，並選在赫爾辛基一家金屬音樂酒吧進行，呼應林昶佐閃靈樂團（Chthonic）主唱的身分背景。

Yle介紹，閃靈被稱為「亞洲的黑色安息日」（Black Sabbath of Asia），林昶佐當年隨樂團在歐美巡迴，在巡迴巴士上結識芬蘭金屬樂手，與芬蘭結下深厚淵源。

林昶佐在專訪中點出台芬共同處境：「我們都有一個威權擴張主義政府的強鄰，我們站在同一陣線。」

他指出台灣在對抗混合戰、海底電纜破壞與影響力行動上，比北歐國家早了許多年，目前推動的工作重點之一就是加強兩國合作，共同修復並預防海底電纜中斷事件。他直言，面對強權鄰居，「如果天真地以為這些干擾只是巧合，那是自欺欺人」。

Yle在報導中分析，台灣是全球半導體和微晶片產業的核心，幾乎所有現代電子產品都使用台灣製造的零組件，從手機、汽車、工業機械到軍事設備無一例外。

報導指出，若中國攻打台灣或對其實施貿易禁運，對全球經濟和各地民眾日常生活的衝擊將極為巨大；台灣製半導體的生產一旦停擺，全球先進電子產品的生產將陷入癱瘓，台灣海峽航運路線關閉更將重創世界貿易。

Yle也在專訪中觸及一個敏感議題，去年秋天，赫爾辛基智庫「能源與清潔空氣研究中心」（CREA）發布報告，直指台灣已成為俄羅斯石腦油（naphtha）全球最大進口國，流向半導體產業，讓台灣在國際間陷入尷尬處境。

林昶佐說，消息一出他立刻介入並與經濟部緊急討論，「確保這個問題能盡快處理」。他在報導中表示，今年初最後一批俄羅斯石腦油已抵台，不再下新訂單。

台海局勢同樣是這次Yle專訪的焦點。美國總統川普（Donald Trump）預計下月赴北京會晤中國國家主席習近平，據「紐約時報」（The New York Times）報導，美國已暫停部分對台軍售，以免在會面前刺激北京。

林昶佐坦承局勢比以前緊張，但也強調台灣已在不確定性中生活數十年，「我們和芬蘭、南韓一樣，必須好好享受生活，同時保持警覺」。

林昶佐接受中央社採訪時表示，就任以來的成績不能只算自己的，前任代表張秀禎在任內將芬蘭國會友台小組建立起來，「後面能做得這麼順利，開花結果，都是前面有人打下的基礎，這不是客套話」。

他指出，這次親自陪同芬蘭37年來最大規模國會訪問團訪台，外交工作遇到的甘苦「不用講細節大家就知道」，一直到最後一場在台北的國安會拜會結束，「我才真的有鬆一口氣的感覺」。

得知Yle專訪今天上線，林昶佐表示，台灣在芬蘭的曝光持續擴大，在芬蘭的台灣人做什麼事都可以得到更多支持。

他還說，希望透過這樣的累積，讓芬蘭人乃至整個歐洲真正認識台灣，「不要覺得我們做外交只有政治，台灣更是友善、有趣、有吸引力的品牌」。

俄羅斯

上一則

伊朗總統：美以立即停止侵略才能結束戰爭

下一則

伊朗可能採用拳王阿里「這戰術」 雷根經濟顧問：對美國致勝一擊

延伸閱讀

The Hill：台灣力圖讓MAGA政策持續優先關注中國威脅

The Hill：台灣力圖讓MAGA政策持續優先關注中國威脅
美伊戰爭台灣任憑擺布？分析指1煉油副產品恐卡住半導體生產

美伊戰爭台灣任憑擺布？分析指1煉油副產品恐卡住半導體生產
「世界快樂報告」芬蘭9連霸 阿富汗最糟 美加澳紐令人意外

「世界快樂報告」芬蘭9連霸 阿富汗最糟 美加澳紐令人意外
北約14國逾3.5萬兵軍演 驗證不同語言士兵雪地備戰實力

北約14國逾3.5萬兵軍演 驗證不同語言士兵雪地備戰實力

熱門新聞

美以伊衝突爆發後，國際油價快速飆升。圖3月14日，阿拉伯聯合大公國重要的船舶燃料補給中心富查伊哈邦（Fujairah），一架無人機被防空系統攔截後發生火災。 （路透）

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

2026-03-15 05:46
美國總統川普14日點名呼籲中國、法國、日本、南韓、英國等國派遣軍艦，協助維護荷莫茲海峽航行安全。（美聯社）

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

2026-03-15 18:14
日本神奈川縣一對退休夫妻近日整理老家時，意外發現一份30多年前的證券交易文件，喜獲一筆資產。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Jakub Zerdzicki）

忘了30年的股票 日本老夫妻一查帳戶大驚喜

2026-03-16 21:57
航行於波斯灣、接近荷莫茲海峽的油輪。(路透)

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

2026-03-14 15:07
一艘油輪11日航行於波斯灣、荷莫茲海峽附近。（路透）

夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元

2026-03-15 07:20
伊朗今年初發生席捲全國的反政府示威潮，各地烽火四起。(路透)

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

2026-03-19 16:02

超人氣

更多 >
穆勒辭世 川普：我很高興他死了

穆勒辭世 川普：我很高興他死了
低汞又營養 華人分享超市回購8種海鮮：輪著吃都健康

低汞又營養 華人分享超市回購8種海鮮：輪著吃都健康
古裝女神榜單揭曉 李沁古典端莊、冠軍的她氣質像「畫中人」 

古裝女神榜單揭曉 李沁古典端莊、冠軍的她氣質像「畫中人」 
魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」

魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」
水煮蛋保存有期限 三技巧告別手殘輕鬆剝好蛋殼

水煮蛋保存有期限 三技巧告別手殘輕鬆剝好蛋殼