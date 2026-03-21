林昶佐登芬蘭主流媒體Yle 「金屬外交官」專訪聚焦台灣

林昶佐從台北飛回赫爾辛基，現身台裔抹茶店台灣主題快閃活動，中央社記者在現場採訪。（中央社）

芬蘭國家廣播公司（Yle）今天以「金屬外交官」為標題，透過文字與影音交錯呈現對駐芬蘭代表林昶佐的專訪，深度報導台灣與芬蘭的共同處境、台海局勢與兩國外交合作。

Yle是芬蘭最具公信力、影響力最大的主流媒體，觸及全國各年齡層受眾。這次專訪動員4名工作人員製作，並選在赫爾辛基一家金屬音樂酒吧進行，呼應林昶佐閃靈樂團（Chthonic）主唱的身分背景。

Yle介紹，閃靈被稱為「亞洲的黑色安息日」（Black Sabbath of Asia），林昶佐當年隨樂團在歐美巡迴，在巡迴巴士上結識芬蘭金屬樂手，與芬蘭結下深厚淵源。

林昶佐在專訪中點出台芬共同處境：「我們都有一個威權擴張主義政府的強鄰，我們站在同一陣線。」

他指出台灣在對抗混合戰、海底電纜破壞與影響力行動上，比北歐國家早了許多年，目前推動的工作重點之一就是加強兩國合作，共同修復並預防海底電纜中斷事件。他直言，面對強權鄰居，「如果天真地以為這些干擾只是巧合，那是自欺欺人」。

Yle在報導中分析，台灣是全球半導體和微晶片產業的核心，幾乎所有現代電子產品都使用台灣製造的零組件，從手機、汽車、工業機械到軍事設備無一例外。

報導指出，若中國攻打台灣或對其實施貿易禁運，對全球經濟和各地民眾日常生活的衝擊將極為巨大；台灣製半導體的生產一旦停擺，全球先進電子產品的生產將陷入癱瘓，台灣海峽航運路線關閉更將重創世界貿易。

Yle也在專訪中觸及一個敏感議題，去年秋天，赫爾辛基智庫「能源與清潔空氣研究中心」（CREA）發布報告，直指台灣已成為俄羅斯 石腦油（naphtha）全球最大進口國，流向半導體產業，讓台灣在國際間陷入尷尬處境。

林昶佐說，消息一出他立刻介入並與經濟部緊急討論，「確保這個問題能盡快處理」。他在報導中表示，今年初最後一批俄羅斯石腦油已抵台，不再下新訂單。

台海局勢同樣是這次Yle專訪的焦點。美國總統川普（Donald Trump）預計下月赴北京會晤中國國家主席習近平，據「紐約時報」（The New York Times）報導，美國已暫停部分對台軍售，以免在會面前刺激北京。

林昶佐坦承局勢比以前緊張，但也強調台灣已在不確定性中生活數十年，「我們和芬蘭、南韓一樣，必須好好享受生活，同時保持警覺」。

林昶佐接受中央社採訪時表示，就任以來的成績不能只算自己的，前任代表張秀禎在任內將芬蘭國會友台小組建立起來，「後面能做得這麼順利，開花結果，都是前面有人打下的基礎，這不是客套話」。

他指出，這次親自陪同芬蘭37年來最大規模國會訪問團訪台，外交工作遇到的甘苦「不用講細節大家就知道」，一直到最後一場在台北的國安會拜會結束，「我才真的有鬆一口氣的感覺」。

得知Yle專訪今天上線，林昶佐表示，台灣在芬蘭的曝光持續擴大，在芬蘭的台灣人做什麼事都可以得到更多支持。

他還說，希望透過這樣的累積，讓芬蘭人乃至整個歐洲真正認識台灣，「不要覺得我們做外交只有政治，台灣更是友善、有趣、有吸引力的品牌」。