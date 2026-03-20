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全球自由度連跌20年 美評比創50年最低 亞洲這國奪冠

編譯中心／綜合19日電
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總部設於華府的倡議組織「自由之家」發布最新評比，指出2025年全球自由程度已連續第20年下滑，並形容這是「令人沉痛的里程碑」；圖為2025年10月的美國無王日(No Kings Protests)抗議活動。(新華社)
總部設於華府的倡議組織「自由之家」發布最新評比，指出2025年全球自由程度已連續第20年下滑，並形容這是「令人沉痛的里程碑」；圖為2025年10月的美國無王日(No Kings Protests)抗議活動。(新華社)

美國倡議團體「自由之家」（Freedom House）18日表示，隨著美國總統川普積極行使行政權力，美國在總分100分中滑落到81分，為自50多年前開始評比以來最低分。在亞洲地區由日本以96分獲最高分，台灣93分居次。

中央社引述法新社報導，總部設於華府的「自由之家」表示，2025年全球自由度連續第20年下滑，稱這是「令人沉痛的里程碑」。

美國仍被列為「自由」國家，但分數為自1972年發布報告以來的最低分。這樣的分數讓美國與南非同分，且低於多個歐洲盟國、南韓以及巴拿馬。

自由之家表示，「立法功能失靈、行政權力過度集中、人民行使言論自由的能力面臨日益加大的壓力，以及新政府削弱反貪保障的種種作為」，都是導致美國自由狀況下滑的原因。

川普積極行使總統權力，下令關閉整個政府機關，並在全美各地部署蒙面的武裝反移民執法人員，白宮還承諾賦予他們免責權。

美國的得分下滑3分，目前只有另一個「自由」國家出現這樣的跌幅，也就是保加利亞，該國2024年選舉因舞弊指控而蒙上陰影。

自由之家表示，整體而言，只有21%的人口生活在被評為「自由」的國家，非洲地區的分數下滑最為嚴重，原因是發生軍事政變、針對抗議人士的暴力行為，以及試圖削弱憲法保障。

自由之家高級研究分析師兼報告共同作者格羅特（Cathryn Grothe）說，「全球變得愈來愈不自由，中間地帶正在縮減。」

這份報告也提到正面發展，有3個國家從「部分自由」晉升到「自由」，為舉行具競爭性選舉的玻利維亞與馬拉威，以及強化法治的斐濟。

唯一得到滿分100分的國家為芬蘭，以0分吊車尾的唯一國家是南蘇丹。

中國總分僅9分，其中「政治權利」項目得到負2分，「公民自由」僅11分，再度被列為「不自由」國家。香港今年在「政治權利」獲得9分，「公民自由」拿到32分，總計41分，被列為「部分自由」。

自由之家成立於1941年，獲得美國兩黨支持，雖然獨立運作，但歷來接受美國政府資助，然而，由於川普削減對民主推廣工作的支持，自由之家的資金也大幅縮減。

總部設於華府的倡議組織「自由之家」發布最新評比，以0分吊車尾的唯一國家是南蘇丹。...
總部設於華府的倡議組織「自由之家」發布最新評比，以0分吊車尾的唯一國家是南蘇丹。(新華社)

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