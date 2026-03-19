50歲出頭、英男…班克西真實身分揭曉 或推升作品售價

班克西在英國格拉斯頓伯里音樂節的塗鴉作品。(路透)

世界知名的神秘街頭藝術家班克西 (Banksy)真實身分近日揭曉；路透報導，班克西是50歲出頭、來自英國布里斯托(Bristol)的男子大衛．瓊斯(David Jones)／羅賓·甘寧漢(Robin Gunningham)。藝術界人士表示，這項消息不但不會破壞班克西的神秘感，反而可能讓他的作品售價上漲。

路透揭露Banksy的真實身分，是英國人羅賓·甘寧漢，後來改名大衛．瓊斯。(路透)

路透報導，一份由班克西親筆簽名的警方紀錄顯示，他的全名是羅賓·甘寧漢；英國星期日郵報(The Mail on Sunday)在調查了20年後，最先報導班克西真名是「甘寧漢」，但班克西為保持匿名，已合法改名為英國最常見的「菜市場名」—大衛．瓊斯。

華爾街日報指出，知名藝術收藏家布蘭特(Peter Brant)從未收藏過班克西的作品，原因就是他太過神秘。「購買一位刻意隱藏身分的藝術家作品很難，因為這表示你買的是『民間傳說』，」布蘭特說：「了解他們是誰和他們的成長歷程，很重要。」

班克西近年作品價格起伏不定；其最高成交價出現在2021年，蘇富比拍賣行以2540萬元賣出曾在2018年拍賣時被班克西撕成一半的作品「氣球和女孩」(Girl with Balloon)；這幅作品後來被重新命名為「愛在垃圾桶裡」(Love is in the Bin)。

Banksy的作品。(美聯社)

拍賣資料庫Artdai數據顯示，班克西作品拍賣交易次數近9000次。成交價最高的20件作品，有14件在2021年和2022年創下，主要是有加密貨幣 投資者湧入收藏；之後不曾再出現千萬元以上成交價。過去幾年，受整體市場低迷影響，班克西作品價格持續下滑。

目前不清楚班克西究竟創作了多少作品，但估計數量達數千件。班克西的公司「害蟲防治辦公室」(Pest Control Office)拒絕證實或否認路透對他真實身分所下結論，僅聲明稱班克西「決定保持沉默」。

Banksy的作品「法官痛毆抗議者」。(路透)

紐約Acquavella Galleries畫廊總監恩格倫(Jean-Paul Engelen)表示，收藏家對藝術家個人經歷了解愈多，愈願意購買他們的作品；「班克西或許認為自己是叛逆者，但他已是主流藝術市場的一部分，人們對他了解愈多愈好，他的藝術冒險精神不會因此削弱。」

加州拍賣商整理班克西的作品。(路透)

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