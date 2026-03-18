南韓報告：北韓派兵、出口軍用品援俄獲益144億 國際制裁失效

南韓最新報告指出，北韓靠軍援俄羅斯預估可獲得最高144億美元驚人收益，恐致國際制裁效果大打折扣；圖為最高領導人金正恩迎接赴俄任務部隊。(朝中社)

南韓 國家安保戰略研究院責任研究委員林秀浩在13日公開的《北韓 對俄派兵及軍需物資出口的經濟效果》報告中指出，據推測北韓透過向俄羅斯 派兵和出口軍需物資獲得高達144億美元的收益。這可能導致國際社會對朝制裁失去效力。

韓聯社報導，報告表示，如果北韓完全收回派兵和武器出口的所有「回報」，預計將顯著削弱國際社會對北韓制裁的核心效果，即減少北韓的外匯收入。

南韓最新報告指出，北韓靠軍援俄羅斯預估可獲得最高144億美元驚人收益，恐致國際制裁效果大打折扣；圖為最高領導人金正恩迎接赴俄任務部隊。(朝中社)

報告指出，北韓自2024年10月首次向俄派兵以來，已先後共四次派兵，總人數預計超過2萬人，涵蓋戰鬥兵和工兵等。北韓派兵前的衛星圖像等資料顯示，北韓已向俄出口包括槍砲、火箭砲、自行火砲和彈道導彈等軍需物資。

研究員林秀浩在分析中估算，2023年8月至2025年12月期間，北韓透過軍需物資出口和派兵獲得的外匯收入在76.7億美元至144億美元之間。如果北韓持續派兵，預計每年僅透過派兵就可獲得約5.6億美元的收入。

但林秀浩指出，經確認，北韓收到的「回報」僅占估算收入的4%至19.6%。他進一步解釋，被確認的回報僅限於肉眼或衛星容易觀察到的實物，而北韓透過派兵和武器出口換取的大部分回報可能是衛星難以觀察到的敏感軍事技術、精密零件和材料等，這些回報可能是北韓已獲得或將來獲得的。

此外，據南韓國防部分析，北韓至今向俄羅斯搬運3.3萬多個集裝箱，相當於裝載1500萬多枚152毫米砲彈，主要從羅津港經海路向俄運輸集裝箱。此外，韓聯社1日對北韓中央電視台轉播的紀念勞動黨第九次代表大會閱兵現場視頻進行分析發現，負責邊界防衛任務的四個前沿軍團中，第二、第四和第五軍指揮官均被更換。

法新社報導，南韓國會議員李成權去年11月中旬表示，根據南韓國家情報院所做的簡報，北韓自9月以來已派遣約5000名建築部隊人員前往俄羅斯，以協助「基礎設施重建工作」。

俄烏戰爭促使北韓領導人金正恩更加肆無忌憚，他派遣數千名士兵前往烏克蘭戰場協助俄軍作戰後，得到莫斯科提供關鍵支援。他並指出，南韓還持續發現有跡象顯示北韓正在訓練及篩選人員，為增派部隊做準備。

李成權表示，南韓國情院告訴國會議員，目前部署在俄烏邊界附近的北韓部隊估計有約1萬人。

分析家說，北韓派兵支援俄羅斯，換得莫斯科提供金援、軍事科技、糧食與能源。這使得北韓得以繞過嚴厲國際制裁帶來的打擊。這些制裁是為了懲罰北韓的核武與飛彈計畫，並且過去曾是美國重要的談判籌碼。