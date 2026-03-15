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油價速飆 法國人跨境2鄰國加油 卡車油費1個月暴增千元

編譯中心／綜合14日電
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法國油價飆升，促使民眾跨境前往鄰國安道爾與西班牙加油；圖為一艘船日前駛過法國Martigues石化港的石油倉庫前。(路透)
法國油價飆升，促使民眾跨境前往鄰國安道爾與西班牙加油；圖為一艘船日前駛過法國Martigues石化港的石油倉庫前。(路透)

中東情勢緊張影響荷莫茲海峽航運，全球能源供應受衝擊。法國油價迅速飆升，促使民眾跨境前往安道爾（Andorra）與西班牙加油，漁業與運輸業也面臨沉重燃料成本壓力。

美國與以色列上月底聯手攻擊伊朗，伊朗隨後反擊，作為石油和天然氣關鍵運輸水道的荷莫茲海峽交通停擺，引發能源危機。在法國，部分加油站油價飆破每公升2歐元（約2.29美元）。

法國新聞台（franceinfo）報導，油價上漲促使許多法國南部居民前往位於法國與西班牙之間的安道爾加油，當地每公升油價比法國便宜約0.6歐元。有些駕駛人除了加滿油，還會帶著一個20公升的備用油桶來裝。

一名駕駛人說：「我們一個月從土魯斯（Toulouse）來一次，把油加滿…不只加油，還買菸和酒。（來一趟）加油很值得，土魯斯油價是2.1歐元，這裡是1.39歐元，我可以省35歐元。」

油價上漲嚴重衝擊漁業和交通運輸業。費加洛報（Le Figaro）報導，法國政府13日召集漁業代表、燃料供應商和銀行，針對油價上漲研議解決辦法。漁業部長夏波（Catherine Chabaud）說，中東局勢促使油價上漲的幅度，通常導致燃料成本占漁民營收的一半左右。

夏波提出3項優先要務，包括限制油價漲幅、延後償還銀行貸款的未還款項，並建立中期保險制度；長期來說，還須翻新老舊船隊，以降低對化石能源的依賴。

此外，法國全國公路運輸聯盟（FNTR）調查結果顯示，運輸業者的儲油進價在短短數天內漲了30%，這樣的漲幅可能使得每輛卡車一個月的花費暴增1000歐元（約1147美元）。

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