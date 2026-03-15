德國哲學大師哈伯瑪斯96歲辭世 曾示警歐洲被邊緣化

重量級哲學家、社會學家哈伯瑪斯與世長辭，享壽96歲。（美聯社）

德國 著名出版社「蘇坎普」(Suhrkamp Verlag)指出，重量級哲學家、社會學家哈伯瑪斯(Jürgen Habermas)14日在德國南部城鎮施塔恩貝格(Starnberg)與世長辭，享壽96歲。

哈伯瑪斯去年曾於德國報媒評論川普總統上任後全球局勢變化，他認為，歐洲若不擺脫對美依賴、建立自主防衛機制，將在全球權力重組中被邊緣化。

德新社報導，哈伯瑪斯是當代最重要的思想家之一。他的主要著作是在法蘭克福完成的，他的學術生涯始於20世紀50年代，當時他在德國哲學家西奧多‧阿多諾領導的社會研究所工作。1961年，哈伯瑪斯憑藉「公共領域的結構轉型」一書在馬爾堡獲得特許任教資格。

哈伯瑪斯1964年成為法蘭克福大學哲學和社會學教授。1968年，他的就職演講被出版成書，名為「知識與人類興趣」。在學生運動期間，哈伯瑪斯被認為是支持者，但他反對運動的激進化。 重量級哲學家、社會學家哈伯瑪斯與世長辭，享壽96歲。（路透）

1971年，他移居慕尼黑附近的施塔恩貝格，並在那裡擔任馬克斯‧普朗克科學技術世界生活條件研究所所長，直至1981年。在他任職的最後一年，他出版了其代表作「溝通行為理論」。 1983年，他回到法蘭克福，再次擔任哲學教授，直至1994年退休。

晚年，他居住在施塔恩貝格湖畔，積極就科索沃戰爭、腦科學研究、宗教衝突等政治議題發表見解。因為患有先天性唇顎裂，他在演講時發音明顯不同於常人，但這並沒有阻止他作為公共知識分子進行公開表達。

作家羅曼‧約斯(Roman Yos)在接受德新社採訪時表示，哈伯瑪斯幾乎是公共知識分子的化身，「他無法不進行政治思考。「每當集體情緒不妙或歐洲的現狀和未來看起來岌岌可危時，人們總能聽到他有影響力的公開言論。」