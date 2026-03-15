我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔警日落公園追匪12哩 逮搶電動車2嫌再立功

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

德國哲學大師哈伯瑪斯96歲辭世 曾示警歐洲被邊緣化

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
重量級哲學家、社會學家哈伯瑪斯與世長辭，享壽96歲。（美聯社）
重量級哲學家、社會學家哈伯瑪斯與世長辭，享壽96歲。（美聯社）

德國著名出版社「蘇坎普」(Suhrkamp Verlag)指出，重量級哲學家、社會學家哈伯瑪斯(Jürgen Habermas)14日在德國南部城鎮施塔恩貝格(Starnberg)與世長辭，享壽96歲。

哈伯瑪斯去年曾於德國報媒評論川普總統上任後全球局勢變化，他認為，歐洲若不擺脫對美依賴、建立自主防衛機制，將在全球權力重組中被邊緣化。

德新社報導，哈伯瑪斯是當代最重要的思想家之一。他的主要著作是在法蘭克福完成的，他的學術生涯始於20世紀50年代，當時他在德國哲學家西奧多‧阿多諾領導的社會研究所工作。1961年，哈伯瑪斯憑藉「公共領域的結構轉型」一書在馬爾堡獲得特許任教資格。

哈伯瑪斯1964年成為法蘭克福大學哲學和社會學教授。1968年，他的就職演講被出版成書，名為「知識與人類興趣」。在學生運動期間，哈伯瑪斯被認為是支持者，但他反對運動的激進化。

重量級哲學家、社會學家哈伯瑪斯與世長辭，享壽96歲。（路透）
重量級哲學家、社會學家哈伯瑪斯與世長辭，享壽96歲。（路透）

1971年，他移居慕尼黑附近的施塔恩貝格，並在那裡擔任馬克斯‧普朗克科學技術世界生活條件研究所所長，直至1981年。在他任職的最後一年，他出版了其代表作「溝通行為理論」。 1983年，他回到法蘭克福，再次擔任哲學教授，直至1994年退休。

晚年，他居住在施塔恩貝格湖畔，積極就科索沃戰爭、腦科學研究、宗教衝突等政治議題發表見解。因為患有先天性唇顎裂，他在演講時發音明顯不同於常人，但這並沒有阻止他作為公共知識分子進行公開表達。

作家羅曼‧約斯(Roman Yos)在接受德新社採訪時表示，哈伯瑪斯幾乎是公共知識分子的化身，「他無法不進行政治思考。「每當集體情緒不妙或歐洲的現狀和未來看起來岌岌可危時，人們總能聽到他有影響力的公開言論。」

世報陪您半世紀

德國

上一則

殖民時代掠奪？英國博物館藏26萬遺骸挨轟「帝國屍骨庫」

下一則

油價速飆 法國人跨境2鄰國加油 卡車油費1個月暴增千元

延伸閱讀

拜登妻子將出書 揭露2024年退選祕辛

拜登妻子將出書 揭露2024年退選祕辛

德國哲學大師哈伯瑪斯逝世 享壽96歲

德國哲學大師哈伯瑪斯逝世 享壽96歲
諾獎得主：美伊戰爭加貿易壁壘 停滯性通膨風險升溫

諾獎得主：美伊戰爭加貿易壁壘 停滯性通膨風險升溫
我想知道莫札特與舒伯特思維方式

我想知道莫札特與舒伯特思維方式

熱門新聞

專家分析認為，美伊戰事已造就兩個贏家，美國不在其中。圖為德黑蘭3月2日遭空襲後濃煙升起。(美聯社)

華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

2026-03-10 00:02
美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
伊朗首都德黑蘭一處石油儲存設施7日晚遭到攻擊，現場火光沖天，濃煙滾滾。 （美聯社）

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

2026-03-09 14:30
航行於波斯灣、接近荷莫茲海峽的油輪。(路透)

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

2026-03-14 15:07
全美多個主要機場出現嚴重安檢壅塞。（美聯社）

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

2026-03-11 12:30
伊朗一名男子10日騎著摩托車經過德黑蘭市中心瓦萊亞斯爾廣場，巨型橫幅描繪第一代最高領袖何梅尼（左）注視著第二代最高領袖哈米尼（中）將伊朗國旗交給他的兒子、新任最高領袖穆吉塔巴。（歐新社）

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

2026-03-11 08:10

超人氣

更多 >
一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...

一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...
伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外
兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈
荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對
市場恐懼所以該貪婪？此刻照巴菲特建議買股 恐掉落陷阱

市場恐懼所以該貪婪？此刻照巴菲特建議買股 恐掉落陷阱