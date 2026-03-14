我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罕見...阿爾及利亞政府買下舊金山百年豪宅

美駐伊拉克大使館冒濃煙 停機坪傳遭「飛彈擊中」

嗆伊朗領導層「瘋狂人渣」 川普喊話護航油輪 「伊朗沒啥可怕」

編譯中心／綜合13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美以對伊朗發動戰事以來，據紐約時報統計，至少有16艘油輪、貨輪等商用船隻成為攻擊目標。（路透）
美以對伊朗發動戰事以來，據紐約時報統計，至少有16艘油輪、貨輪等商用船隻成為攻擊目標。（路透）

美國和以色列攻擊伊朗的戰事已逾兩周，絕大多數國家苦於國際石油及天然氣價格攀高。美國總統川普13日在福斯新聞節目「福斯與朋友們」受訪時聲稱，若有必要，美方將協助油輪通過油氣運輸要道荷莫茲海峽（下稱海峽）。

川普表示，必要時美國將護送船隻通過荷莫茲海峽。川普也在上述節目中說，希望一切（護航油輪）很順利，看看會發生什麼事，「沒什麼好怕的，（伊朗）他們沒海軍了」，油輪該「拿出膽來」通過海峽。他還說，今後一周「我們將對他們發動極猛烈的攻擊」。

伊朗外交部副部長塔赫特．拉凡奇12日指稱，若干國家請求通過海峽，德黑蘭與他們進行合作，通行時須和伊朗海軍協調。他雖未透露是哪些國家，但強調那些加入美以陣營的國家，就不應享有安全通行待遇。

美方稱，一架美國空軍KC-135「同溫層加油機」12日在伊拉克西部墜毀，機上6名美軍死亡。另，法國總統馬克宏13日說，一名士兵在伊拉克自治的庫德斯坦地區1場攻擊中喪生，這是此戰事至今首名陣亡的法國軍人。

川普13日更對伊朗領導層發出最新威脅，並且痛批這些人是「瘋狂的人渣」。川普批評，伊朗領導層「47年來在全世界殺害無辜民眾，而身為美國第47任總統的我，現在正在擊殺他們。能夠這麼做，是多麼大的榮耀。」

CNN指出，伊朗實際上已經封鎖荷莫茲海峽。英國海事貿易行動中心（UKMTO）統計，戰爭爆發2周以來，至少16艘油輪或貨船等船隻在荷莫茲海峽、阿拉伯灣及阿曼灣遇襲，造成至少1人死亡，38人獲救。

紐約時報統計，12日2艘伊拉克油輪在海上起火燃燒，表明戰火已逐漸延燒至石油與能源基礎設施。

面對危機，航運業高層多次向美國海軍請求軍事護航，但五角大廈評估後認為風險過高，全數予以回絕。

世報陪您半世紀

馬克宏 伊拉克 以色列

上一則

歐洲急了 法義傳祕商伊朗求放行油輪

下一則

開戰6天 美燒百億消耗「數年份」關鍵彈藥 盟友憂削弱威懾力

延伸閱讀

投入地面作戰？美增兵伊朗 調2500名陸戰隊至中東

投入地面作戰？美增兵伊朗 調2500名陸戰隊至中東
美軍荷莫茲海峽護航？國防部長：有規劃不容物流受阻

美軍荷莫茲海峽護航？國防部長：有規劃不容物流受阻
伊朗正對全球經濟宣戰…伊裔美國學者：可能逼川普談停火

伊朗正對全球經濟宣戰…伊裔美國學者：可能逼川普談停火
嚴重低估伊朗封鎖荷莫茲海峽意願 CNN：川普小圈子決策釀禍

嚴重低估伊朗封鎖荷莫茲海峽意願 CNN：川普小圈子決策釀禍

熱門新聞

美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
專家分析認為，美伊戰事已造就兩個贏家，美國不在其中。圖為德黑蘭3月2日遭空襲後濃煙升起。(美聯社)

華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

2026-03-10 00:02
伊朗首都德黑蘭一處石油儲存設施7日晚遭到攻擊，現場火光沖天，濃煙滾滾。 （美聯社）

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

2026-03-09 14:30
全美多個主要機場出現嚴重安檢壅塞。（美聯社）

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

2026-03-11 12:30
CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
伊朗一名男子10日騎著摩托車經過德黑蘭市中心瓦萊亞斯爾廣場，巨型橫幅描繪第一代最高領袖何梅尼（左）注視著第二代最高領袖哈米尼（中）將伊朗國旗交給他的兒子、新任最高領袖穆吉塔巴。（歐新社）

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

2026-03-11 08:10

超人氣

更多 >
不可不知的社安金五項強制規定

不可不知的社安金五項強制規定
IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛

IKEA椅子造型掛鉤網路爆紅 消費者：超級可愛
共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤

共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤
「這種」武器貌不驚人 卻成伊朗要脅全球經濟的利器

「這種」武器貌不驚人 卻成伊朗要脅全球經濟的利器
僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起

僅需頭戴攝像機「呼吸也賺錢」這類零工正興起