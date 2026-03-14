嗆伊朗領導層「瘋狂人渣」 川普喊話護航油輪 「伊朗沒啥可怕」

美以對伊朗發動戰事以來，據紐約時報統計，至少有16艘油輪、貨輪等商用船隻成為攻擊目標。（路透）

美國和以色列 攻擊伊朗的戰事已逾兩周，絕大多數國家苦於國際石油及天然氣價格攀高。美國總統川普13日在福斯新聞節目「福斯與朋友們」受訪時聲稱，若有必要，美方將協助油輪通過油氣運輸要道荷莫茲海峽（下稱海峽）。

川普表示，必要時美國將護送船隻通過荷莫茲海峽。川普也在上述節目中說，希望一切（護航油輪）很順利，看看會發生什麼事，「沒什麼好怕的，（伊朗）他們沒海軍了」，油輪該「拿出膽來」通過海峽。他還說，今後一周「我們將對他們發動極猛烈的攻擊」。

伊朗外交部副部長塔赫特．拉凡奇12日指稱，若干國家請求通過海峽，德黑蘭與他們進行合作，通行時須和伊朗海軍協調。他雖未透露是哪些國家，但強調那些加入美以陣營的國家，就不應享有安全通行待遇。

美方稱，一架美國空軍KC-135「同溫層加油機」12日在伊拉克 西部墜毀，機上6名美軍死亡。另，法國總統馬克宏 13日說，一名士兵在伊拉克自治的庫德斯坦地區1場攻擊中喪生，這是此戰事至今首名陣亡的法國軍人。

川普13日更對伊朗領導層發出最新威脅，並且痛批這些人是「瘋狂的人渣」。川普批評，伊朗領導層「47年來在全世界殺害無辜民眾，而身為美國第47任總統的我，現在正在擊殺他們。能夠這麼做，是多麼大的榮耀。」

CNN指出，伊朗實際上已經封鎖荷莫茲海峽。英國海事貿易行動中心（UKMTO）統計，戰爭爆發2周以來，至少16艘油輪或貨船等船隻在荷莫茲海峽、阿拉伯灣及阿曼灣遇襲，造成至少1人死亡，38人獲救。

紐約時報統計，12日2艘伊拉克油輪在海上起火燃燒，表明戰火已逐漸延燒至石油與能源基礎設施。

面對危機，航運業高層多次向美國海軍請求軍事護航，但五角大廈評估後認為風險過高，全數予以回絕。