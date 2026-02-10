我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

側手翻+後空翻太驚艷 機器人Atlas讓現代汽車股價大漲

解放軍去年軍演朝台F-16射熱焰彈 金融時報：如黑道亮槍

「強大而富足、天然保守化」 扛責女相高市狂吸年輕票

記者雷光涵、編譯羅方妤／綜合9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本首相高市早苗9日舉行記者會表示，將盡全力兌現競選承諾。(歐新社)
日本首相高市早苗9日舉行記者會表示，將盡全力兌現競選承諾。(歐新社)

日本首相高市早苗率領的自民黨橫掃8日的眾院改選，日本資深媒體人田崎史郎認為，一切歸功於高市的個人魅力，她提出「強大而富足」的口號，契合選民內心對新型領導者的深層期待；政治學者砂原庸介指出，日本社會正轉向「天然保守化」，支持者覺得高市政府最為親近，願將票投給執政黨。另外，高市9日以自民黨總裁的身分召開記者會表示，將提前修訂安保三文件，徹底強化安全保障政策。

田崎對日本媒體分析，以往「就是討厭自民黨」的中間選民，被高人氣的高市吸引回到自民黨。2024年石破茂政權掙脫不了「政治與金錢」的陰影，在大選慘敗，這次自民黨提名涉及金錢醜聞的候選人，但選前沒有受到太大影響。

田崎指出，這次選舉，自民黨沒有出現「政治與金錢」或「增稅」等大的扣分議題。競選期間，高市「電視辯論會落跑」及「日圓弱勢」的發言，一度出現危機，但沒造成太大批評聲浪。「選高市還是比較好」的氣氛，一直維持到投票日。

田崎認為，高市揭示「承接安倍路線」，但她不是單純模仿安倍而已，特別是解散眾院的決策。曾是安倍晉三心腹的內閣官房參與今井尚哉，反對本屆會期一開始即解散眾院，建議今年底前再解散。高市不接受，只與官房長官木原稔等少數心腹討論並做出決策，明確表態：「席次無法過半數，我會負起責任」。

田崎說，敗選負責是理所當然的事，但高市刻意說出來，並處處強調自民黨公認候選人是「我親自挑選的人」。挺身而出的態度，及不畏風險、扛起自身責任的作風，塑造作為領導者的強烈魅力。

日本經濟新聞社論分析，作為首位女性首相，高市成功打造「煥然一新」的形象，聚集日本社會對變化的期待。加上社群媒體助力，自民黨重新吸引了保守派與年輕選民的支持。

神戶大學教授砂原庸介被朝日新聞問到，石破政府時期，自民黨選舉接連失利，高市上任後究竟改變了什麼？他說，選民對高市有高度好感，女性首相是關鍵。她成功塑造擺脫男性主導、老舊政治的形象。

砂原指出，對無黨派的中間選民來說，或許也有「好不容易誕生的女性首相，不該在短短三個月內就下台」的心理。

朝日提問，被視為保守的高市受支持，是否代表日本社會正在走向「保守化」？砂原表示，應該與所謂的極右化不同，更像是「自然的保守化」。不是「趕走外國人」這種強硬的排外主義，而是覺得「外國觀光客不守規矩令人困擾」，溫和的保守思維在社會擴散。

另據日本NHK報導，日本首相高市早苗當地時間9日下午6時以自民黨總裁的身分召開記者會，談到將盡全力兌現競選承諾，包括食品消費稅減免等財政政策。她說，將盡快召開特別國會，首先爭取盡快通過明年度預算與相關法案。

她也宣布將設立國家情報局，以及強化對外資審查的「對日外國投資委員會」，將相關法案提交國會，並提前修訂安保3文件，徹底強化安全保障政策。

日本自民黨在眾院選舉狂勝，分析家認為，高市早苗提出「強大而富足」口號，契合選民內...
日本自民黨在眾院選舉狂勝，分析家認為，高市早苗提出「強大而富足」口號，契合選民內心的深層期待。圖為高市的支持者選前參加造勢大會。（歐新社）

日本 眾院 安倍

上一則

胞弟安德魯連爆醜聞 英王支持警方調查 英王室首發評論

下一則

支持度下滑…英相施凱爾不認識艾普斯坦 卻恐因他下台

延伸閱讀

高市早苗狂勝 藍憂賴走激情選戰路線

高市早苗狂勝 藍憂賴走激情選戰路線
評高市早苗大勝 胡錫進：愚蠢民意 小日本基本完蛋了

評高市早苗大勝 胡錫進：愚蠢民意 小日本基本完蛋了
高市早苗時代來臨 他指勝選意味日本更清楚看待台灣重要性

高市早苗時代來臨 他指勝選意味日本更清楚看待台灣重要性
高市早苗率自民黨大勝 學者：中日將走向長期對抗

高市早苗率自民黨大勝 學者：中日將走向長期對抗

熱門新聞

英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)

不怕美國關稅威脅 加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

2026-02-06 23:17
司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案。（美聯社）

艾普斯坦吃「奶油嬰兒」引發社群轟動…今日5件事

2026-02-09 13:50
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
日本眾議員大選8日舉行投開票，當天投票截止後，選務人員就開始計票。(路透)

日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻

2026-02-08 08:32
日本首相兼自民黨（LDP）總裁高市早苗3日在埼玉縣東松山市出席競選活動。(路透)

高市談「台灣有事」日美可能聯合撤僑 日政府：不回應假設性問題

2026-02-03 02:52

超人氣

更多 >
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠
美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議