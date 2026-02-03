房租、房價、物價飆升 布拉格「生活成本」中東歐最高

我的頻道

編譯中心／綜合2日電
根據Numbeo生活成本數據庫，布拉格在中東歐城市生活成本綜合指數中排名第一，超越波蘭華沙、斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦，以及匈牙利首都布達佩斯。(中央社)
根據調查，隨著捷克首都布拉格的租金、食品價格上漲，布拉格已超越波蘭華沙、斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦，以及匈牙利首都布達佩斯，成為中東歐生活成本最高的首都，此現象迫使居民重新評估長期居住在布拉格的價值。

中央社報導，根據Numbeo生活成本數據庫，布拉格在中東歐城市生活成本綜合指數中排名第一，得分60.5，超越布拉第斯拉瓦的56.3分、華沙的53.8分，以及布達佩斯的52.3分。

布拉格租金價格仍低於德國首都柏林、奧地利首都維也納，因西歐城市的住房成本更高。捷克媒體Expats.cz指出，這也讓布拉格處於一個尷尬的位置：「超越中東歐城市的價格，卻未能匹配西歐水平的薪資與住房供應」。

布拉格的食品價格指數在中東歐內最高，而租金指數則位居第二，使每月基本生活費壓力沉重。雖然布拉格平均用餐成本仍比布拉第斯拉瓦、波蘭的克拉科夫(Kraków)、羅馬尼亞的康士坦塔(Constanța)便宜，但Expats.cz指出，省下的開銷難以抵消住房與食品成本。

在布拉格住房是問題核心，多年來建設不足使得供應短缺，推高買房與租房價格，市中心套房月租約為2萬至2.6萬克朗(約970美元至1261美元)。

根據Expats.cz的引述，金融公司Port分析師拉什卡(Lukáš Raška)表示，即便收入相對較高的家庭，也因住房支出占預算比例高而增加經濟負擔。對依賴捷克本地薪資的居民而言，這些租金仍占收入比例過高，顯示布拉格正處於「太貴、薪資卻不足」的尷尬局面。

布拉格的房租上漲速度已快過薪資增長。2025年研究顯示，布拉格是中東歐購買新公寓最不划算的城市，購買70平方公尺的公寓需要約15.5年的薪資。

對於收入高於平均水平的人，布拉格仍具有吸引力，特別是從事國際職位、科技、金融或高管工作的人，或部分收入以外幣支付的群體。然而，對依賴本地薪資的人而言，情況正逐漸改變。首次購房者面臨嚴峻的負擔門檻，而需要更多居住空間的家庭與遠距工作者，也因房租、水電瓦斯等生活費上漲而承受更大壓力。

對越來越多居民來說，布拉格不再是便宜的地方，而是一座需要在居住空間、通勤距離與生活支出間不斷取捨的城市。

隨著捷克首都布拉格的租金、食品價格上漲，布拉格已成為中東歐生活成本最高的首都，此...
