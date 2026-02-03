我的頻道

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

家人划獨木舟捲入海中 澳洲13歲少年游4小時求救

日本眾院大選 分析：高市效法安倍無懼中國拚長期執政

編譯中心／綜合2日電

日本定於2月8日提前舉行眾院大選，民調顯示，首相高市早苗所屬自民黨有望大勝。分析認為，高市擬藉提前大選鞏固權力，可能是效法其政壇導師前首相安倍晉三，安倍曾在2012年中日關係緊張時重返執政，並靠連勝建立穩固政治基礎。分析指出，若高市取得大勝，中國可能會重新評估對於她的施壓升級策略。

路透2日報導，根據朝日新聞公布的民調，自民黨有望在眾議院選舉取得壓倒性勝利。眾議院總席次為465席，自民黨現有198席，預計可大幅超過過半門檻233席。

若高市在8日選舉取得亮眼成績，將鞏固她對黨內的掌控力，並為其擴張性財政政策取得授權，但也可能加劇對日本財政的擔憂，並推高公債殖利率。

據日本現任與前任官員及政治分析人士表示，如果高市在8日提前選舉取得大勝，中國可能會重新評估對於她的施壓升級策略。

對於中國攻打台灣的可能性，高市去年上台後曾公開談及日本可能採取的行動，此言一出引發日中兩國數十年來最大外交爭端。

北京當局要求高市收回相關言論，但她予以拒絕，中方隨即對日本祭出一系列報復措施，對日本的經濟構成壓力。

身為日本首位女首相，高市希望利用其幾乎未受日中爭端影響的個人高支持率，鞏固執政聯盟在國會中的微弱多數地位。

一位不願具名的日本高級官員表示，高市在眾院選舉若大勝，將向北京傳遞一個訊息，亦即中國的攻擊並未對她的國內政治地位造成損害。

這名官員還說，中國對主要貿易夥伴實施經濟限制可能適得其反，且中方試圖將高市塑造成重振日本軍國主義的危險人物，在國際上並未取得共鳴。

日本前防衛事務次官島田和久指出：「中國最初的想法可能是試圖拉下高市政府。這次選舉極為重要…軟弱的政府根本不會被對方放在眼裡。」

島田和久表示，高市決定力圖鞏固權力，可能受到她對政治導師前首相安倍晉三的記憶影響。安倍於2012年日中關係緊張之際重掌政權。

他提及：「安倍持續勝選，建立了極為穩固的政治基礎。一旦如此，中國別無選擇，只能與安倍政府打交道。」

時代雜誌(TIME)報導，專家指出，高市押注於強勁的民意支持，以維持政治地位，她希望展現自己能長期執政，擺脫日本首相頻繁更迭的情況。高市是自2020年9月安倍卸任以來，自民黨接掌大權的第4位首相。

美國譚普大學東京校區亞洲研究教授金斯頓(Jeff Kingston)告訴「時代雜誌」：「她希望重現安倍時代自民黨主導的政治魅力。」

