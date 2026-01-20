「高級訂製服最後一位皇帝」義大利時尚大師范倫鐵諾93歲逝

諾被譽為「高級訂製服的最後一位皇帝」的義大利時裝設計大師范倫鐵諾辭世，享耆壽93歲。(路透)

義大利 時裝設計大師范倫鐵諾(Valentino Garavani)基金會19日表示，范倫鐵諾在羅馬寓所與世長辭，享壽93歲，他的摯愛賈梅蒂(Giancarlo Giammetti)隨侍在側。范倫鐵諾被譽為「高級訂製服的最後一位皇帝」，他的逝世象徵著高級時裝「鍍金時代」的終點。他的遺體將於21日與22日開放外界瞻仰，葬禮預計於23日在羅馬舉行。

路透報導，范倫鐵諾基金會在社群平台Instagram上表示：「范倫鐵諾19日在羅馬寓所辭世，摯愛隨侍在側，過程平靜安詳。」基金會並未對外說明死因，但強調將妥善安排後續追思事宜，讓各界向這位時尚巨擘致上最後敬意。

范倫鐵諾是20世紀最具影響力的設計師之一，更是義大利優雅風格在全球時尚界的代名詞。

在1960年代，法國巴黎是全球時尚中心，但范倫鐵諾成功地將重心拉回羅馬。他以自身名字創立同名品牌，將義大利傳統的工匠技藝與現代奢華結合，建立了與法國高級時裝抗衡的義大利時裝帝國，並在時尚界引入全新色彩「范倫鐵諾紅」(Valentino Red)。

范倫鐵諾是首位善用名人效應的設計師。從1960年代開始，他的作品就與好萊塢 巨星、各國皇室密切連結。這種對女性特質的極致追求，使他成為好萊塢巨星伊莉莎白·泰勒、奧黛麗·赫本與英國黛安娜王妃等人的御用設計師。

在迷幻色彩盛行的1960年代，范倫鐵諾推出了整場純白的高級訂製服。賈桂琳·甘迺迪 (Jacqueline Kennedy) 在 1968年下嫁希臘船王歐納西斯時，披上他純白高訂蕾絲婚紗，奠定極致優雅地位。

而1992年黑底白邊的「骨董裙」(Vintage Dress)讓茱莉亞·羅勃茲穿著奪下奧斯卡影后，開啟明星穿品牌復古禮服紅毯新風潮。范倫鐵諾在2008年退休 ，結束傳奇設計生涯。

報導指出，基金會表示，Valentino的遺體將於21日與22日開放外界瞻仰，范倫鐵諾基金會及多年來的伴侶賈梅蒂透露正式葬禮預計於23日上午11時在羅馬舉行，屆時將有親友與時尚界人士出席送別。相關儀式細節，將依家屬意願低調進行。