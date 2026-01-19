敘利亞與庫德武裝達停火協議 有望結束分裂 美表歡迎

敘利亞總統夏拉18日在大馬士革總統府簽署協議，與庫德人領導的敘利亞民主力量（SDF）全面停火。（歐新社）

敘利亞 政府軍在北部和東部庫德族控制區的推進行動後，總統夏拉18日宣布，與庫德族主導的敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces, SDF）達成停火及整合協議，意味政府幾乎重新掌控全國，瓦解東北地區逾十年的庫德族實質自治勢力。美國對這一進展表示歡迎。

中央社引述法新社報導，根據協議內容，雙方同意在所有戰線及接觸點立即實施全面停火，與此同時，所有SDF部隊應撤至幼發拉底河（Euphrates River）以東。敘利亞民主力量的軍事及安全人員將經過安全審查後，逐步納入國防部 與內政部體系。此外，代爾祖爾與拉卡兩省的行政與軍事管理權將全面交由政府掌控，哈塞克省的民事機構亦將整合進入國家體系，政府全面承擔法律與安全責任，包括管理伊斯蘭國（IS）囚犯及營地的相關職責。

夏拉在大馬士革 會見美國特使巴瑞克（Tom Barrack）時表示，這項協議將成為敘利亞和平、重建與國家團結的起點，也呼籲北部及東部的阿拉伯部落保持冷靜，為條款的逐步落實鋪路。他強調，協議依循去年3月簽署的精神，旨在消弭內戰後的分裂局面，並提供安全與穩定的機會。

美國對此表示歡迎，巴瑞克稱這是「關鍵轉折點」，並讚揚雙方展現建設性努力。過去獲美國支持的庫德族戰士，現已成為大馬士革的重要盟友。

然而，庫德族行政當局及SDF領導層尚未公開評論，庫德族過去爭取地方分權治理的願望因此遭到重大挫折。儘管內戰期間建立的事實自治地位被打破，協議仍允許部分庫德族文化權利保留，例如庫德語列入國家語言，並確認公民身份。

據報導，本周稍早前，敘利亞政府軍已從阿勒坡部分社區及拉卡省塔布卡驅離庫德武裝，並取得當地機場及油田控制權。衝突中，政府軍有四名士兵陣亡，庫德武裝也報告數名戰士喪生。官方媒體指出，政府軍掌控了塔布卡及自由水壩，雙方是否仍有零星交火尚不得而知。