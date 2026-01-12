防美入侵格陵蘭 歐盟擬制裁美企 甚至要求美軍撤離歐洲

圖為丹麥軍隊2025年9月和瑞典、挪威、德國、法國在格陵蘭舉行軍事演習。（路透資料照片）

美國總統川普 日前表示，美國需要得到格陵蘭 ，據消息人士表示，川普已要求美國聯合特種作戰司令部（JSOC）準備「入侵」格陵蘭的計畫。消息指出，歐盟正研擬一套針對美企的制裁方案，甚至包括要求美軍撤離歐洲基地。

英國日郵報報導，在強行控制委內瑞拉總統馬杜洛後，以白宮副幕僚長米勒為首的鷹派主張迅速行動，冀搶先控制格陵蘭島。英國外交官分析認為，川普此舉旨在於今年期中選舉前，轉移民眾對經濟表現的視線。一份外交電報描述，若川普以武力或政治脅迫，切斷格陵蘭島與丹麥的聯繫，最壞情況可能導致「北約 從內部分裂而瓦解」。

這份電報指出，部分歐洲官員懷疑，這正是圍繞川普的強硬MAGA派的真正目的。由於國會不會允許川普退出北約，占領格陵蘭可能迫使歐洲自行放棄北約。如果川普想終結北約，這或許是最方便的方式。

川普對格陵蘭的威脅言論，引發部分北約成員國及歐洲國家擔憂。英國每日電訊報報道，歐洲多國軍事首腦正草擬一項可能的北約任務計劃，以應對川普的威脅，內容將涵蓋全面部署軍隊，或以軍演作為應對手段。

據報導，英國官員近日已與德國、法國等國家的官員會面，開始進行準備工作，消息人士指該計畫尚處早期階段，可能包括全面的部隊部署，也可能是限時演習、情報共享、能力建設和國防開支重新分配的組合。歐洲國家希望大幅增強在北極地區的存在，能說服川普放棄吞併格陵蘭島的意圖。

但報告也提到，歐盟正起草針對美國公司的制裁計畫，以備川普拒絕北約部署的提議。方案包括Meta、Google、微軟和X等科技巨頭以及美國銀行和金融公司，可能被限制在歐洲大陸運作；更極端選項或是將美軍逐出在歐洲的基地，剝奪其在中東等地行動的關鍵中繼站。