不只盛產石油 委内瑞拉選美排名僅次美 極端手段訓練

委內瑞拉盛產國際選美冠軍，圖為2024年委內瑞拉世界小姐得主Valeria Cannavo。（取材自Instagram）

委內瑞拉 以其龐大的石油 儲量聞名全球，但該國還有另一個獨特的身分——以盛產國際選美冠軍聞名，委內瑞拉女性共贏得7次環球小姐、6次世界小姐、9次國際小姐及2次地球小姐等超過24項主要國際后冠，成為全球唯一囊括四大頂級選美賽事冠軍的國家。

研究指出，在所有國家中，美國產生了最多的選美冠軍，憑藉超過60名優勝者，坐穩榜首位子。緊隨其後的是委內瑞拉（35名）、巴西 （26名）、英國（25名）和菲律賓（23名）。

委內瑞拉在全球選美排名中僅次於美國，其一大原因卻不是因女孩們天生麗質，而是該國選美高度專業化。

委內瑞拉58%人口為印歐混血，天生擁有立體濃顏、深邃眉眼、修長身材，在選美賽道具天然優勢。成為選美皇后是委內瑞拉女孩們的夢想，但僅靠自然美完全不夠，她們自幼開始接受嚴格訓練。首都加拉加斯（Caracas） 設有多所專業選美學院，例如歷史悠久的貝蘭卡薩選美學院（Belancazar Beauty Academy），提供儀態、台步、演講、健身及飲食控制等全方位培訓；甚至部分參賽者會接受整形手術，系統被指將女性視為「成品」而非推崇自然美。

在經濟低迷的背景下，選美被視為翻轉階級的機會。然而，許多參賽者需承受巨大的壓力，包括接受整形手術或極端減肥手段（如舌頭植入物以造成進食疼痛）。

前委內瑞拉小姐（Miss Venezuela）參賽者納瓦（Vee Nava）曾透露，為快速減肥甚至接受具爭議性的舌頭手術，以植入物造成進食疼痛，僅能依賴流質食物。此類極端手段凸顯選手承受的巨大身心壓力。

選美在委內瑞拉被視為國家自豪感的象徵，即便在政治與經濟面臨挑戰的2026年，其影響力依然深厚。