委內瑞拉石油儲量世界第一卻是「全球最髒」？紐時揭3大黑幕

快訊

編譯盧思綸／即時報導
委內瑞拉國營石油公司位於蓬托菲霍的煉油廠。(路透)
川普總統曾嗆委內瑞拉原油「可能是世界最髒的」，這句話從全球暖化角度來看並非空穴來風。紐約時報報導，委內瑞拉石油主要為重質原油，開採碳排遠高於一般石油；「瘋狂的」燃燒放空也讓委內瑞拉成為全球甲烷污染熱點，還有管理失靈導致的漏油與非法採礦，正加速摧毀亞馬遜雨林與飲水安全。

委內瑞拉石油儲量約達3000億桶，位居全球之冠，主要油藏集中在東部、面積約2萬平方英里的奧利諾科石油帶（Orinoco Belt）。但這些原油屬於高硫、低氫的超重質原油，開採門檻高、成本也更沉重。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深研究員賽格爾（Clayton Seigle）指出，委油多為黏稠厚重的超重質原油，硫與碳含量高於一般原油；由於更難處理，開採不只更困難、也更昂貴，且需要更多能源開採，二氧化碳排放遠高於輕質原油。

委內瑞拉全球溫室氣體排放占比不到0.4%，但研究指出，其重油生產的溫室氣體排放可能是傳統原油的3至4倍。

另一個更直接的問題是開採時的燃燒放空（flaring）。甲烷是天然氣主要成分，也是強效溫室氣體，短期暖化效應約為二氧化碳的80倍。而委內瑞拉油氣作業除了可能漏氣，也常把多餘天然氣直接在火炬塔燃燒放空，而非回收利用。

儘管委油產業自1990年代以來走下坡，燃燒放空卻明顯增加，使其成為全球甲烷排放的重要來源國之一。

世界銀行《全球天然氣燃燒放空追蹤報告》指出，委內瑞拉是2023年全球第5大燃燒放空國；哥倫比亞大學全球能源政策中心創始主任博多夫（Jason Bordoff）說，委內瑞拉在2025年釋放超過40%的天然氣，「這是個瘋狂的數字」。

除了溫室氣體排放，委內瑞拉石油產業的管理失靈更導致嚴重的生態災難。過去數年間，委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）發生超過4.6萬起漏油事件後停止通報，但監測顯示污染仍每月發生，威脅紅樹林與珊瑚礁，部分地區漏油更直接污染飲用水。

此外，馬杜洛政府為彌補石油收入下滑，轉向開發金礦，導致亞馬遜保護區遭大規模砍伐。非法採礦使用的汞與化學物質正毒害河流生態，使委內瑞拉在產油危機之外，更陷入森林消失與水源汙染的生存困局。

委內瑞拉 石油 天然氣

