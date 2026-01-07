委國政局未穩 和平獎得主感謝川普推翻馬杜洛 想盡快返國

委國反對派領袖馬查多5日表示，她願與川普共享諾貝爾和平獎，並親自向他致謝。（歐新社）

在川普 政府對委內瑞拉 進行軍事干預後，致力爭取委國民眾權利而獲頒2025年諾貝爾和平獎的委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）5日表示，她願與川普共享這份殊榮，並親自向他致謝。馬杜洛遭美國抓捕戲劇性下台後，委國許多地區5日上午逐漸恢復正常生活，民眾認為未來一段時間內，當地政治與經濟將處於不穩定狀態。

馬杜洛戲劇性下台，委國民眾自緊張中恢復正常生活；圖為委內瑞拉首都加拉加斯，一名男子6日在社區遛狗。（路透）

綜合路透和法新社報導，馬查多接受福斯新聞訪問時，讚揚川普政府出手讓馬杜洛下台，認為華府的行動是「人類、自由和人性尊嚴的一大步」。

馬查多說，她自去年10月10日以來都沒和川普通話，而這天正是諾貝爾獎 委員會宣布她獲獎的日子，讓川普渴望贏得和平獎的期待落空。馬查多當時說，川普為和平有所貢獻，值得擁有這份榮耀。

儘管川普也有致電馬查多，祝賀她榮獲諾貝爾獎，但美國媒體報導，川普覺得馬查多應該拒絕領獎並轉贈給他，而馬查多並沒這麼做，讓他感到不滿。

馬杜洛遭到罷黜，外界普遍認為馬查多是最具聲望的對手。她上月離開委內瑞拉，前往挪威領獎，之後就未返國。

馬查多表示，她打算「盡快」返國，她先前曾公開批評委內瑞拉臨時總統羅德里格斯，稱她是「酷刑、迫害、貪腐與毒品走私的幕後黑手之一」。

馬查多也矢言「將委內瑞拉打造成美洲的能源樞紐」，並「瓦解所有這些（危害委內瑞拉人民的）犯罪組織」，同時承諾「讓數以百萬計被迫離境的委內瑞拉人重返家園」。

一些委內瑞拉民眾表示，他們仍在消化周末發生的巨變。52歲的龔薩雷茲（Mariela Gonzalez）在西北城市巴基西梅托（Barquisimeto）經營美妝店，她透過WhatsApp與其他店主交流後，決定5日重新開業。「我們很害怕，但我們不能讓自己癱瘓。」

店家員工表示，周末恐慌性搶購潮過後，5日客流量比平常少。

現年38歲的林納瑞斯（Rosendo Linarez）是巴基西梅托一間超市的經理，他說「開門營業是因為我們必須工作，也因為有些食物容易變質。但是，人們只是來買生活必需品。」