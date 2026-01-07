我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普看準委國幾周內恐破產 開出要求曝光 全部針對中俄

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

委國政局未穩 和平獎得主感謝川普推翻馬杜洛 想盡快返國

編譯中心／綜合6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
委國反對派領袖馬查多5日表示，她願與川普共享諾貝爾和平獎，並親自向他致謝。（歐新社）
委國反對派領袖馬查多5日表示，她願與川普共享諾貝爾和平獎，並親自向他致謝。（歐新社）

川普政府對委內瑞拉進行軍事干預後，致力爭取委國民眾權利而獲頒2025年諾貝爾和平獎的委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）5日表示，她願與川普共享這份殊榮，並親自向他致謝。馬杜洛遭美國抓捕戲劇性下台後，委國許多地區5日上午逐漸恢復正常生活，民眾認為未來一段時間內，當地政治與經濟將處於不穩定狀態。

馬杜洛戲劇性下台，委國民眾自緊張中恢復正常生活；圖為委內瑞拉首都加拉加斯，一名男...
馬杜洛戲劇性下台，委國民眾自緊張中恢復正常生活；圖為委內瑞拉首都加拉加斯，一名男子6日在社區遛狗。（路透）

綜合路透和法新社報導，馬查多接受福斯新聞訪問時，讚揚川普政府出手讓馬杜洛下台，認為華府的行動是「人類、自由和人性尊嚴的一大步」。

馬查多說，她自去年10月10日以來都沒和川普通話，而這天正是諾貝爾獎委員會宣布她獲獎的日子，讓川普渴望贏得和平獎的期待落空。馬查多當時說，川普為和平有所貢獻，值得擁有這份榮耀。

儘管川普也有致電馬查多，祝賀她榮獲諾貝爾獎，但美國媒體報導，川普覺得馬查多應該拒絕領獎並轉贈給他，而馬查多並沒這麼做，讓他感到不滿。

馬杜洛遭到罷黜，外界普遍認為馬查多是最具聲望的對手。她上月離開委內瑞拉，前往挪威領獎，之後就未返國。

馬查多表示，她打算「盡快」返國，她先前曾公開批評委內瑞拉臨時總統羅德里格斯，稱她是「酷刑、迫害、貪腐與毒品走私的幕後黑手之一」。

馬查多也矢言「將委內瑞拉打造成美洲的能源樞紐」，並「瓦解所有這些（危害委內瑞拉人民的）犯罪組織」，同時承諾「讓數以百萬計被迫離境的委內瑞拉人重返家園」。

一些委內瑞拉民眾表示，他們仍在消化周末發生的巨變。52歲的龔薩雷茲（Mariela Gonzalez）在西北城市巴基西梅托（Barquisimeto）經營美妝店，她透過WhatsApp與其他店主交流後，決定5日重新開業。「我們很害怕，但我們不能讓自己癱瘓。」

店家員工表示，周末恐慌性搶購潮過後，5日客流量比平常少。

現年38歲的林納瑞斯（Rosendo Linarez）是巴基西梅托一間超市的經理，他說「開門營業是因為我們必須工作，也因為有些食物容易變質。但是，人們只是來買生活必需品。」

委內瑞拉 川普 諾貝爾獎

上一則

馬杜洛被捕照片 讓他意外變時尚網紅 Nike套裝賣到缺貨

下一則

烏克蘭簽巴黎聲明 英法擬在烏設軍事中心 德有意部署軍隊

延伸閱讀

「沒有總統樣子」川普自爆梅蘭妮亞不喜歡他跳舞

「沒有總統樣子」川普自爆梅蘭妮亞不喜歡他跳舞
流亡人士：效忠馬杜洛高官大權在握 委內瑞拉轉型難

流亡人士：效忠馬杜洛高官大權在握 委內瑞拉轉型難
馬杜洛被逮 中外交部：應尊重他國人民自主選擇的道路

馬杜洛被逮 中外交部：應尊重他國人民自主選擇的道路
馬杜洛有哪些辯護策略？聯邦檢察官：與美協商前先踩痛腳

馬杜洛有哪些辯護策略？聯邦檢察官：與美協商前先踩痛腳

熱門新聞

LG能源儲存系統（ESS）的事業做得風生水起。（路透）

慘遭美國放鴿子 南韓電池三雄丟13.5兆韓元大單轉求政府救命

2026-01-01 23:10
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
瑞士滑雪勝地克蘭蒙丹納的「星座酒吧」1日舉行跨年夜派對，卻突然發生大火，起火原因疑似與香檳瓶上的仙女棒有關。(美聯社)

瑞士酒吧跨年派對惡火 疑香檳瓶插仙女棒釀禍畫面曝光

2026-01-01 21:54
委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透資料照片）

紐時：委國第一夫人不簡單 把持司法「比馬杜洛狡猾」

2026-01-04 10:22
馬杜洛的副手羅德里格斯。(美聯社)

馬杜洛副手任代理總統 委內瑞拉軍方宣布承認

2026-01-04 13:37

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火