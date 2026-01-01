影／瑞士滑雪勝地酒吧 跨年夜爆炸多人死亡 起火畫面曝

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
瑞士瓦萊州克蘭蒙丹納中心空拍圖，可見許多小木屋風格的飯店和住宅。（路透資料照片）
瑞士警方表示，瓦萊州（Valais）滑雪勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間酒吧發生爆炸事故，已造成多人死亡，另有多人受傷。瑞士空中救護與救援服務一名醫師向瑞士法語廣播電視（RTS）透露，醫院目前「擠滿燒傷患者」。

警方在致BBC的聲明中指出，爆炸發生於當地時間凌晨1時30分，地點為正在舉行跨年慶祝活動的「星座酒吧」（Le Constellation）。社群媒體上流傳一段似乎由酒吧外道路拍攝，尚未未經證實影片顯示，建築物內部燃起火焰。

天空新聞轉述瑞士廣播電台Rhone FM報導，爆炸發生時，酒吧內有超過100人。一名事件目擊者表示，有關單位出動「無數」輛救護車以及數架直升機，將傷者送醫。瑞士《觀察報》（Blick）推測，火災可能與音樂會期間施放的煙火有關。警方強調，起火原因仍待釐清，並已設立專線，供受影響家庭聯繫，並已安排當地時間上午10時舉行記者會。

▲ 影片來源：X平台＠Osint World（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

警方一名發言人受訪時表示，瓦萊州警察局將很快對外發布最新消息。當被BBC問及死亡人數時，該名發言人回應：「目前還無法確定，已有多人死亡。」

克蘭蒙丹納位於馬特洪峰以北僅40公里，距離瑞士首都伯恩約兩小時車程，是一座位於瑞士阿爾卑斯山心臟地帶的豪華滑雪度假小鎮，深受英國觀光客歡迎，設有約140公里的滑雪道，並預計於1月底舉辦著名的FIS世界盃（FIS World Cup）高速滑雪賽事。

瑞士 觀光 社群媒體

金正恩跨年夜攜妻女看表演 演講致敬援俄官兵、未提對美政策

「我被支持，是因為我有缺點」新書揭安倍領導哲學 高市未完全領略

