印度GDP估超越日本 成全球第4大經濟體 3年內超越德國

印度 政府數據顯示，該國國內生產毛額（GDP）已略微超越日本 ，成為全球第四大經濟體，並將在未來兩年半到三年超過德國 ，位居全球第三大經濟體。

印度政府29日公布歲末經濟評估報告指出，印度GDP現為4.18兆美元，已超越日本，成為全球第四大經濟體，預料將在未來兩年半到三年，擠下德國、成為全球第三大，到2030年時的GDP預估將達7.3兆美元。德國目前GDP約為5兆美元。

印度政府指出，該國成長動能進一步意外增強，7-9月當季的GDP成長率為六季最高，反映印度在全球貿易不確定性下的韌性，強勁民間消費所引導的內需扮演支撐景氣擴張的核心角色。

世界銀行和國際貨幣基金組織（IMF）對印度的全球排名依然位居第五，但由於印度經濟成長快於日本，GDP超越日本只是時間問題。

不過，印度經濟規模排名進步，並未反映在該國股市相對於全球的表現。印度股市今年來累計上漲9.72%，漲幅遠小於MSCI新興市場指數同期的30%，也與先前長期優於整體新興市場的情況形成鮮明對比，部分原因可能是估值偏高。

Aubrey資本公司指出，今年的投資趨勢較偏向科技股和估值較低的市場，投資人對印度的信心也受到印度和美國貿易爭端的影響。

即便印度成為全球第三大經濟體，依然遠遠落後世界第二大經濟體中國的約19兆美元、及全球最大經濟體美國的約30兆美元。