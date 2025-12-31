我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印度GDP估超越日本 成全球第4大經濟體 3年內超越德國

哥倫比亞總統：美軍炸毀委內瑞拉港口城市毒品工廠

印度GDP估超越日本 成全球第4大經濟體 3年內超越德國

編譯簡國帆／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
印度政府數據顯示，該國國內生產毛額（GDP）已略微超越日本，成為全球第四大經濟體。（美聯社）
印度政府數據顯示，該國國內生產毛額（GDP）已略微超越日本，成為全球第四大經濟體。（美聯社）

印度政府數據顯示，該國國內生產毛額（GDP）已略微超越日本，成為全球第四大經濟體，並將在未來兩年半到三年超過德國，位居全球第三大經濟體。

印度政府29日公布歲末經濟評估報告指出，印度GDP現為4.18兆美元，已超越日本，成為全球第四大經濟體，預料將在未來兩年半到三年，擠下德國、成為全球第三大，到2030年時的GDP預估將達7.3兆美元。德國目前GDP約為5兆美元。

印度政府指出，該國成長動能進一步意外增強，7-9月當季的GDP成長率為六季最高，反映印度在全球貿易不確定性下的韌性，強勁民間消費所引導的內需扮演支撐景氣擴張的核心角色。

世界銀行和國際貨幣基金組織（IMF）對印度的全球排名依然位居第五，但由於印度經濟成長快於日本，GDP超越日本只是時間問題。

不過，印度經濟規模排名進步，並未反映在該國股市相對於全球的表現。印度股市今年來累計上漲9.72%，漲幅遠小於MSCI新興市場指數同期的30%，也與先前長期優於整體新興市場的情況形成鮮明對比，部分原因可能是估值偏高。

Aubrey資本公司指出，今年的投資趨勢較偏向科技股和估值較低的市場，投資人對印度的信心也受到印度和美國貿易爭端的影響。

即便印度成為全球第三大經濟體，依然遠遠落後世界第二大經濟體中國的約19兆美元、及全球最大經濟體美國的約30兆美元。

印度 日本 德國

上一則

哥倫比亞總統：美軍炸毀委內瑞拉港口城市毒品工廠

下一則

日本動漫航海王「海賊旗」 成Z世代示威標幟 對抗腐敗政權

延伸閱讀

WSJ：被包圍牽制 北京想衝破「第一島鏈」

WSJ：被包圍牽制 北京想衝破「第一島鏈」
美H-1B工作簽證發放延誤 印度：已提出關切

美H-1B工作簽證發放延誤 印度：已提出關切
防未來與中國衝突 印度在喜馬拉雅大興土木

防未來與中國衝突 印度在喜馬拉雅大興土木
中控印度補貼太陽能、IT業 請求WTO磋商解決

中控印度補貼太陽能、IT業 請求WTO磋商解決

熱門新聞

外傳北韓內部最近針對北韓國家領導人金正恩(右)一家人的行為，悄然蔓延著質疑聲浪；圖為金正恩近日帶著女兒金主愛(左)一同出席活動。(路透)

傳北韓反感：金正恩父女親暱「令人作嘔」 元帥太過火了

2025-12-26 01:27
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

含綠卡所有非公民出入境要拍照…今日你應知道5件事

2025-12-26 13:53
秘魯利馬29日舉行年度迎新年儀式，薩滿焚香預言國際衝突和多國領袖來年的命運，可見他們高舉世界領導人照片，包括美國總統川普、委內瑞拉總統馬杜洛。（美聯社）

秘魯薩滿預言2026：川普恐重病 這裡將引爆第3次世界大戰

2025-12-30 12:31
南韓泡菜今年前10個月進口金額達1.59億美元，超過出口的1.37億美元，幾乎全數來自中國。(美聯社)

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

2025-12-22 00:50
英國凱特王妃（右）與夏洛特公主6月14日離開白金漢宮，前往倫敦參加國王官方生日閱兵。(美聯社)

英王妃凱特癌後現身 與夏洛特公主鋼琴二重奏慶聖誕

2025-12-24 22:03
CNN全球事務專家麥格克撰文分析，從委內瑞拉、烏克蘭戰爭、台海情勢、以色列和伊朗，以及人工智慧等7大全球議題來看，2026將成全球權力的關鍵年。示意圖。路透

CNN點名2026全球權力關鍵年 7件大事含台海局勢

2025-12-25 10:31

超人氣

更多 >
美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國
物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品
退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元

退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元
民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先
上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世

上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世