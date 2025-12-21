我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北捷再收炸彈警告 揚言「13：30放炸彈」 北捷警提高戒備

舊金山Waymo因停電卡在路上 馬斯克補刀：Robotaxis不受影響

金正恩視察 七旬高官們連站9小時聽訓、承受被肅清恐懼

記者雷光涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北韓領導人金正恩（中）日前視察新落成的龜城市醫院，有報導指金正恩現場視察長達9個小時，隨行高官多已70幾歲高齡被迫整日「罰站」記錄各種指示。圖為金正恩11月視察新義州溫室綜合農場。（路透）
北韓領導人金正恩（中）日前視察新落成的龜城市醫院，有報導指金正恩現場視察長達9個小時，隨行高官多已70幾歲高齡被迫整日「罰站」記錄各種指示。圖為金正恩11月視察新義州溫室綜合農場。（路透）

北韓領導人金正恩日前出席平安北道龜城市醫院竣工典禮，南韓獨立媒體「Sand Times」調查，金正恩現場視察長達9個小時，停留到日落才離開，隨行高官多已70幾歲高齡被迫整日「罰站」記錄各種指示，身心疲憊。

以報導北韓內幕消息為主的日本獨立媒體Daily NK Japan引述「Sand Times」的報導，說金正恩約在上午9時抵達現場，持續在醫院停留到日落後的下午6時左右。在詳細聽取醫療設備及運營體系報告的同時，他走遍設施的各個角落。同行的黨和政府高官整天需要站著抄筆記。

Daily NK Japan指出，金正恩的視察以事必躬親著稱，詳細詢問所有事務和細節。要是覺得不滿意，立刻斥責，過去有人因為回答不出細節，下場悲慘。

2015年他視察甲魚（鱉）養殖場，不滿養殖場無法正常生產甲魚及培育淡水龍蝦，勃然大怒，嚴厲批評幹部無能、思維僵化和不負責任的工作態度，現場人員低頭抄筆記，北韓官媒朝中社曾公開這些畫面。

Daily NK Japan報導，此次同行多數幹部年齡約在70歲左右，時刻帶厚厚的筆記本，記錄領導者的一言一行，承受隨時可能被罵的精神壓力。指導時間越長，肉體和精神負擔就越重。文章還以「金正恩坐著抽菸、老幹部罰站」為標題，指北韓幹部愈接近政權核心，就愈常被迫參與這種苛刻的現場指導，並承受被肅清的恐懼。

報導指出，金正恩為迎接2026年舉行的朝鮮勞動黨第九次代表大會，加快「繳出成果」的步伐，但進展似乎不如他所願。各地地方工廠、醫院、住宅建設趕工，過度動員與苛刻勞動已成常態，累積疲勞與不滿。原本計畫就有不合理之處，要是有失誤，金正恩也會將責任推給幹部，用斥責和處罰加強統治。

金正恩 北韓 南韓

上一則

瑞士暖冬面臨雪荒 白色聖誕機率僅3成

延伸閱讀

金主愛走在金正恩前方照片引關注 前南韓高官解讀偏向「這層關係」

金主愛走在金正恩前方照片引關注 前南韓高官解讀偏向「這層關係」
金正恩首度親口揭露 派北韓部隊赴俄掃雷喪命

金正恩首度親口揭露 派北韓部隊赴俄掃雷喪命
金正恩矢言整頓紀律偏差 稱許北韓援俄士兵表現

金正恩矢言整頓紀律偏差 稱許北韓援俄士兵表現
攜女出席空軍80周年 金正恩：空軍將增新裝備 嚇阻核戰

攜女出席空軍80周年 金正恩：空軍將增新裝備 嚇阻核戰

熱門新聞

俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年度「直接連線」暨大型記者會活動。(路透)

普亭指西方若尊重將不再開戰 稱澤倫斯基「有才華藝術家」

2025-12-19 21:32
北韓一名退伍女軍人返鄉途中，慘遭3名未成年高中生性侵殺害。示意圖。路透社

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

2025-11-25 14:15
雪梨邦代海灘14日發生重大槍擊，造成16人死亡、40人受傷。警方已證實行凶槍手是一對父子檔，這是澳洲近30年來最嚴重的大規模槍擊事件。（路透）

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

2025-12-14 19:20
圖為新加坡海關人員將護照遞還給一名旅客。(美聯社)

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

2025-12-13 11:32
邦代海灘發生大規模槍擊，救護車緊急運送傷患。(路透)

水果店店主英勇奪槍 阻止澳洲海灘恐怖分子 身中2槍

2025-12-14 12:47
澳洲雪梨邦代海灘日前驚傳槍擊事件。圖為16日民眾參加守夜活動悼念遇難者。路透

雪梨海灘槍擊案 男子力阻槍手不幸喪生英勇行為曝光

2025-12-16 10:27

超人氣

更多 >
現金交易逾億未申報 5年欠稅187萬 亞裔夫婦認罪

現金交易逾億未申報 5年欠稅187萬 亞裔夫婦認罪
好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速

好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　