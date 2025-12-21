金正恩視察 七旬高官們連站9小時聽訓、承受被肅清恐懼

北韓領導人金正恩（中）日前視察新落成的龜城市醫院，有報導指金正恩現場視察長達9個小時，隨行高官多已70幾歲高齡被迫整日「罰站」記錄各種指示。圖為金正恩11月視察新義州溫室綜合農場。（路透）

北韓 領導人金正恩 日前出席平安北道龜城市醫院竣工典禮，南韓 獨立媒體「Sand Times」調查，金正恩現場視察長達9個小時，停留到日落才離開，隨行高官多已70幾歲高齡被迫整日「罰站」記錄各種指示，身心疲憊。

以報導北韓內幕消息為主的日本獨立媒體Daily NK Japan引述「Sand Times」的報導，說金正恩約在上午9時抵達現場，持續在醫院停留到日落後的下午6時左右。在詳細聽取醫療設備及運營體系報告的同時，他走遍設施的各個角落。同行的黨和政府高官整天需要站著抄筆記。

Daily NK Japan指出，金正恩的視察以事必躬親著稱，詳細詢問所有事務和細節。要是覺得不滿意，立刻斥責，過去有人因為回答不出細節，下場悲慘。

2015年他視察甲魚（鱉）養殖場，不滿養殖場無法正常生產甲魚及培育淡水龍蝦，勃然大怒，嚴厲批評幹部無能、思維僵化和不負責任的工作態度，現場人員低頭抄筆記，北韓官媒朝中社曾公開這些畫面。

Daily NK Japan報導，此次同行多數幹部年齡約在70歲左右，時刻帶厚厚的筆記本，記錄領導者的一言一行，承受隨時可能被罵的精神壓力。指導時間越長，肉體和精神負擔就越重。文章還以「金正恩坐著抽菸、老幹部罰站」為標題，指北韓幹部愈接近政權核心，就愈常被迫參與這種苛刻的現場指導，並承受被肅清的恐懼。

報導指出，金正恩為迎接2026年舉行的朝鮮勞動黨第九次代表大會，加快「繳出成果」的步伐，但進展似乎不如他所願。各地地方工廠、醫院、住宅建設趕工，過度動員與苛刻勞動已成常態，累積疲勞與不滿。原本計畫就有不合理之處，要是有失誤，金正恩也會將責任推給幹部，用斥責和處罰加強統治。