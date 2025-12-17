2025全球城市實力排名 倫敦奪冠 東京超車紐約拿第2名

英國倫敦一景。（美聯社）

日本 經濟新聞報導，日本地產開發商森大廈公司旗下智庫「森紀念財團」（Mori Memorial Foundation）17日公布公布「2025年世界城市實力排行榜」，倫敦連續14年蟬聯冠軍，東京超車紐約榮登第2名。

此外，新加坡 、首爾與上海等亞洲城市也打進前10名。台北排在第24名，尤其環境表現特別亮眼，此項指標從去年第20名一舉進步到第2名，整體勝過洛杉磯（25）、多倫多（26）、曼谷（38）與華府（39）等大城市。

榜單根據經濟、研究與開發、文化與交流、居住、環境以及交通便利性等6大領域共72項指標，針對全球48個主要城市進行評估。

報告指出，雖然倫敦整體得分下滑，但仍保住自2012年以來穩坐的冠軍寶座，在文化與交通上排名首位，並在經濟與研究開發領域穩居第2名。

東京自2016年連續9年維持第3名，今年首度進步至第2名，在「夜生活選項」中拿下第1名。排名第3的紐約是這次總分下滑幅度最大的城市，在宜居方面表現較弱，物價水準更是墊底。

這次前10名中一半是亞洲城市，除了日本，還有新加坡（5）、首爾（6）、上海（8）與杜拜（9）；巴黎（4）、阿姆斯特丹（7）與柏林（10）也在前10之列。中國北京與香港分別獲得第12名與第22名；

台北市整體拿下第24名，在環境指標上表現亮眼，從去年第20名一舉進步到第2名，主要因素包括在廢棄物回收率指標中持續位居第1，以及在今年新納入的指標企業永續評估中也獲得第1。

台北在經濟、研究開發、居住這三個指標方面也在30名之前，但表現最差的是文化交流，排在第40名，這個領域主要評鑑帶動潮流的潛力、觀光 資源、文化設施及外籍旅客訪問數據等。