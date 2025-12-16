翁山蘇姬兒子憂母健康 緬甸軍政府：她狀況良好

我的頻道

中央社／仰光16日綜合外電報導
翁山蘇姬的兒子阿里斯。（美聯社）
緬甸軍政府今天表示，遭拘留的前領導人翁山蘇姬「健康狀況良好」。她的兒子前一天告訴路透，他幾乎沒有關於母親狀況的任何消息，擔心她可能在自己不知情的情況下去世。

翁山蘇姬的兒子阿里斯（Kim Aris）在東京接受採訪時表示，他已多年沒有收到80歲母親的消息，並相信她被關押在緬甸首都奈比多（Naypyidaw）。

諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬2021年在一場推翻她的民選文人政府的軍事政變後遭到拘留，這場政變引發了一場內戰。她因煽動、腐敗和選舉舞弊等罪名被判處27年徒刑，但她對所有指控均予以否認。

軍政府經營的「緬甸數位新聞」（Myanmar Digital News）今天發布聲明指出，「翁山蘇姬女士健康狀況良好」，但未提供任何關於她狀況的證據或細節。

路透目前無法立即聯繫上阿里斯，以取得他對軍政府聲明的評論。

阿里斯先前表示，緬甸即將於12月28日開始舉行的多階段選舉，或許可為緩解他母親的困境提供一個機會，儘管許多外國政府已將這次投票斥為旨在使軍事統治合法化的騙局。

阿里斯說，他希望軍方可能在投票前釋放翁山蘇姬或將她轉為軟禁，以安撫批評者，軍政府則指控阿里斯試圖擾亂選舉。

聲明稱：「這純屬捏造，發布的時機是為了擾亂即將在緬甸舉行的自由、公平的多黨民主大選。」

翁山蘇姬領導的緬甸最大政黨「全國民主聯盟」（National League for Democracy）仍處於解散狀態，其他幾個反軍政府的政治團體也正在抵制這次投票。

緬甸 翁山蘇姬 投票

