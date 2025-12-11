我的頻道

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

微軟砸230億擴建全球AI版圖 資金大舉押注這國家

編譯中心╱綜合10日電
美國科技巨頭微軟高達230億美元的新人工智慧(AI)投資計畫，其中大部分資金將投入印度；圖為微軟執行長納德拉(左)在印度與總理莫迪會面。(美聯社)
美國科技巨頭微軟（Microsoft）9日宣布規模高達230億美元的新人工智慧（AI）投資計畫，其中大部分資金將投入印度，凸顯微軟看好這個成長快速的數位市場。

路透報導，微軟執行長納德拉表示，將在印度投資175億美元，這是微軟有史以來在亞洲的最大筆投資。這項為期四年的投資計畫將於2026年展開，將使微軟在印度擁有最大的雲端業務布局。

印度擁有約10億網路用戶和優秀科技人才，進而成為美國科技巨擘的重要投資目的地，各大企業紛紛投入大筆資金，協助印度打造AI基礎設施。

由於印度晶片製造能力有限，這個南亞國家要抓住這股AI熱潮，最可行的方法就是大力發展資料中心。

谷歌（Google）10月宣布，未來五年將對印度投資150億美元，在東南部安德拉邦建置一座巨大資料中心和AI基地。

納德拉在社群平台X發文說，微軟的投資將「將協助印度打造為實現AI優先願景所需的基礎設施、技能與自主能力」，還分享一張與印度總理莫迪的合照。

微軟稍早也宣布，未來兩年將在加拿大投資超過75億加元（約54億美元），以擴展加國的雲端與AI基礎設施。到2027年，微軟在加拿大的相關投資預計將達190億加元（約138億美元）。

微軟也將與加拿大AI新創公司Cohere合作，將其先進的AI模型導入Azure平台。

微軟等大型美國雲端服務商今年預計在AI領域投資超過4000億美元，以建置支撐ChatGPT、Copilot和Gemini等服務所需的資料中心。

微軟表示，位於安德拉邦海德拉巴的一座新資料中心預計將在2026年年中啟用，微軟的目標是在2030年前培訓2000萬印度人掌握基本AI技能。微軟目前在印度僱用超過2.2萬員工，在加拿大則僱用約5300名員工。

微軟上個月也宣布將投資100億美元，協助葡萄牙打造AI基礎設施，另外也將在阿拉伯聯合大公國投資150億美元。

