各國跟進青少年社媒禁令？美國臨法律挑戰 歐洲監管力道不足

記者胡玉立／綜合報導
青少年沉迷社媒已成全球普遍性的問題，各國的規範不一。（路透）
青少年沉迷社媒已成全球普遍性的問題，各國的規範不一。（路透）

澳洲正式成為全球首個禁止16歲以下兒童及青少年使用社群媒體的國家；隨著世人日益擔憂社群媒體對兒童健康及安全的影響，許多國家密切關注這項禁令，考慮採取類似以年齡為分界的限制措施。

目前各國監管社群媒體採取的限制措施包括：

澳洲：去年立法強制要求主要社媒平台今年12月10日起封鎖16歲以下未成年人；這是全球針對大型科技平台最嚴格監管措施之一。違規公司可能面臨罰款最高4950萬澳幣（3280萬美元）。

美國：「兒童網路隱私權保護法」禁止公司在未經父母同意情況下收集13歲以下兒童個資。部分州立法要求未成年人訪問社媒須獲父母同意；但這些法律因涉及言論自由，面臨法律挑戰。

中國：中國網路空間監管機構已實施所謂「未成年人模式」計畫，對電子設備設限，並對應用程式設定規範，依年齡限制螢幕使用時間。

英國：2023年通過「網路安全法」，為社媒平台設定年齡限制等更嚴格標準，阻止未成年人接觸有害內容，今年開始實施。但未設定接觸社媒的年齡限制。

丹麥：丹麥11月表示將禁止15歲以下兒童使用社媒，但家長可為13歲以上兒童申請豁免，允許其接觸某些平台。

法國：2023年立法要求社群平台，15歲以下未成年人須獲父母同意才能設立帳戶。但技術難題阻礙該法執行。

德國：13至16歲未成年人只有在獲得父母同意情況下才能使用社媒。但目前控管力道不足。

義大利：14歲以下兒童需父母同意才能註冊社媒帳戶。

馬來西亞：去年11月宣布，明年起禁止16歲以下用戶使用社媒。

挪威：著手立法將使用社媒絕對最低年齡限制設定為15歲。

歐盟：歐洲議會11月通過決議，呼籲將社媒最低年齡限制為16歲；該決議敦促歐盟統一將社媒最低年齡限制為13歲，將影片分享服務和「AI助理」最低年齡限制為13歲。該決議不具法律約束力。

